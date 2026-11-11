Cómo elegir la paleta de colores de tu Navidad para que combine con la decoración de tu casa

Tradicionalmente, la Navidad se asociaba de forma directa con el rojo furioso, el verde pino y los destellos dorados brillantes. Si bien esta combinación clásica nunca pasa de moda, en muchas ocasiones choca violentamente con la paleta de colores neutros, minimalistas o modernos que predominan en la decoración habitual del hogar. Armar una Navidad en sintonía cromática con tus muebles aporta sofisticación y equilibrio visual.
Las 4 paletas alternativas que son tendencia este año
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Total White & Madera (Estilo Nórdico): predominio de blancos, blancos rotos, crudos, hilos de algodón y detalles en madera clara y verde natural. Aporta una sensación de paz y limpieza impecable.
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Elegancia Metalizada (Plateado y Champán): combinar tonos champaña, peltre, plata vieja y cristales transparentes. Ideal para livings modernos con griferías negras o detalles industriales.
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Tonos Tierra y Terracota: alejado de los brillos artificiales, apuesta por esferas color tostado, ocre, ramas secas, terciopelo marrón y detalles rústicos.
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Azul Noche y Dorado: una combinación sobria y lujosa que contrasta de manera excelente con árboles nevados y luces cálidas.
Mantener una misma línea cromática en el árbol, la puerta de entrada y la mesa del comedor unifica la estética de toda la casa.