Cómo elegir la paleta de colores de tu Navidad para que combine con la decoración de tu casa

Tradicionalmente, la Navidad se asociaba de forma directa con el rojo furioso, el verde pino y los destellos dorados brillantes. Si bien esta combinación clásica nunca pasa de moda, en muchas ocasiones choca violentamente con la paleta de colores neutros, minimalistas o modernos que predominan en la decoración habitual del hogar. Armar una Navidad en sintonía cromática con tus muebles aporta sofisticación y equilibrio visual.