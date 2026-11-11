    • 11 de noviembre de 2026 - 00:00

    Cómo elegir la paleta de colores de tu Navidad para que combine con la decoración de tu casa

    Salí del clásico rojo y verde y descubrí qué tonos transformarán tu hogar en un espacio elegante y armonioso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tradicionalmente, la Navidad se asociaba de forma directa con el rojo furioso, el verde pino y los destellos dorados brillantes. Si bien esta combinación clásica nunca pasa de moda, en muchas ocasiones choca violentamente con la paleta de colores neutros, minimalistas o modernos que predominan en la decoración habitual del hogar. Armar una Navidad en sintonía cromática con tus muebles aporta sofisticación y equilibrio visual.

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    • Total White & Madera (Estilo Nórdico): predominio de blancos, blancos rotos, crudos, hilos de algodón y detalles en madera clara y verde natural. Aporta una sensación de paz y limpieza impecable.

    • Elegancia Metalizada (Plateado y Champán): combinar tonos champaña, peltre, plata vieja y cristales transparentes. Ideal para livings modernos con griferías negras o detalles industriales.

    • Tonos Tierra y Terracota: alejado de los brillos artificiales, apuesta por esferas color tostado, ocre, ramas secas, terciopelo marrón y detalles rústicos.

    • Azul Noche y Dorado: una combinación sobria y lujosa que contrasta de manera excelente con árboles nevados y luces cálidas.

    Mantener una misma línea cromática en el árbol, la puerta de entrada y la mesa del comedor unifica la estética de toda la casa.

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