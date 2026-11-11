    • 11 de noviembre de 2026 - 12:57

    Las diferencias entre llana lisa y llana dentada: cuándo usar cada una en obra

    Elegir la herramienta de tendido correcta garantiza la adherencia de cerámicos y el acabado suave de los revoques.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el maletín de un albañil o aficionado a las reformas, la llana es una de las herramientas manuales más emblemáticas e insustituibles. Sin embargo, al momento de adquirir una en la ferretería o corralón de materiales, surgen dudas frente a la variedad de bordes y formatos disponibles en el mercado. Comprender la función técnica de la llana lisa frente a la llana dentada es el primer paso para lograr revestimientos firmes y terminaciones de calidad profesional.

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    Llana lisa vs. Llana dentada: usos específicos en construcción

    • Llana lisa (o de rectificado): posee una hoja rectangular de acero inoxidable o carbono perfectamente plana. Su función principal es aplicar, extender y alisar capas de masilla, yeso, enduido plástico o mortero fino sobre paredes y techos, logrando una superficie suave lista para pintar.

    • Llana dentada (o peine de pegar): presenta dientes cuadrados o en "V" en sus bordes. Se utiliza exclusivamente para extender la mezcla adhesiva (pegamento para cerámicos, porcelanatos o venecianas). Los dientes crean surcos paralelos de mezcla que, al presionar la placa contra el piso o pared, se colapsan uniformemente evitando bolsas de aire atrapadas.

    La regla de los dientes según el tamaño de la placa

    Para la colocación de pisos y revestimientos, el tamaño del diente de la llana determina el espesor de la capa de pegamento:

    • Diente de 6x6 mm: para cerámicos pequeños (hasta 20x20 cm).

    • Diente de 10x10 mm o 12x12 mm: indispensable para porcelanatos de gran formato, donde se requiere el método de doble encolado (mezcla en la pared y en el reverso de la pieza).

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