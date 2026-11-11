Las diferencias entre llana lisa y llana dentada: cuándo usar cada una en obra

En el maletín de un albañil o aficionado a las reformas, la llana es una de las herramientas manuales más emblemáticas e insustituibles. Sin embargo, al momento de adquirir una en la ferretería o corralón de materiales, surgen dudas frente a la variedad de bordes y formatos disponibles en el mercado. Comprender la función técnica de la llana lisa frente a la llana dentada es el primer paso para lograr revestimientos firmes y terminaciones de calidad profesional.