Las diferencias entre llana lisa y llana dentada: cuándo usar cada una en obra

En el maletín de un albañil o aficionado a las reformas, la llana es una de las herramientas manuales más emblemáticas e insustituibles. Sin embargo, al momento de adquirir una en la ferretería o corralón de materiales, surgen dudas frente a la variedad de bordes y formatos disponibles en el mercado. Comprender la función técnica de la llana lisa frente a la llana dentada es el primer paso para lograr revestimientos firmes y terminaciones de calidad profesional.
Llana lisa vs. Llana dentada: usos específicos en construcción
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Llana lisa (o de rectificado): posee una hoja rectangular de acero inoxidable o carbono perfectamente plana. Su función principal es aplicar, extender y alisar capas de masilla, yeso, enduido plástico o mortero fino sobre paredes y techos, logrando una superficie suave lista para pintar.
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Llana dentada (o peine de pegar): presenta dientes cuadrados o en "V" en sus bordes. Se utiliza exclusivamente para extender la mezcla adhesiva (pegamento para cerámicos, porcelanatos o venecianas). Los dientes crean surcos paralelos de mezcla que, al presionar la placa contra el piso o pared, se colapsan uniformemente evitando bolsas de aire atrapadas.
La regla de los dientes según el tamaño de la placa
Para la colocación de pisos y revestimientos, el tamaño del diente de la llana determina el espesor de la capa de pegamento: