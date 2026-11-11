Por qué la sierra circular es la herramienta reina para cortar placas de madera en obra

Regulando la profundidad de la hoja y usando guías de apoyo se obtienen escuadrados perfectos en maderas y fenólicos.

En cualquier obra en construcción o proyecto de remodelación donde la madera sea protagonista —desde el armado de encofrados para hormigón hasta la fabricación de tiranterías de techo o la colocación de pisos fenólicos—, la sierra circular portátil es la máquina infaltable. Su capacidad para realizar cortes rectos, rápidos y continuos a lo largo de grandes placas supera a cualquier sierra de mano o caladora.

Componentes clave y ajustes de precisión Una sierra circular de calidad cuenta con un motor potente (generalmente entre 1400W y 1800W) que hace girar un disco dentado de entre 7 y 7 y 1/4 pulgadas. Para trabajar con precisión y seguridad se deben dominar dos ajustes básicos de su base metálica: