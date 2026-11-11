    • 11 de noviembre de 2026 - 20:07

    Por qué la sierra circular es la herramienta reina para cortar placas de madera en obra

    Regulando la profundidad de la hoja y usando guías de apoyo se obtienen escuadrados perfectos en maderas y fenólicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En cualquier obra en construcción o proyecto de remodelación donde la madera sea protagonista —desde el armado de encofrados para hormigón hasta la fabricación de tiranterías de techo o la colocación de pisos fenólicos—, la sierra circular portátil es la máquina infaltable. Su capacidad para realizar cortes rectos, rápidos y continuos a lo largo de grandes placas supera a cualquier sierra de mano o caladora.

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    Componentes clave y ajustes de precisión

    Una sierra circular de calidad cuenta con un motor potente (generalmente entre 1400W y 1800W) que hace girar un disco dentado de entre 7 y 7 y 1/4 pulgadas. Para trabajar con precisión y seguridad se deben dominar dos ajustes básicos de su base metálica:

    • Ajuste de profundidad de corte: la hoja no debe sobresalir más de 3 a 5 milímetros por debajo del espesor de la madera a cortar. Un ajuste excesivo aumenta el riesgo de trabado y deja un corte desprolijo.

    • Ajuste de bisel (Inclinación): permite inclinar la base de 0° a 45° para realizar cortes en inglete en tirantes y zócalos de madera.

    El truco de la regla guía para cortes largos

    Para cortar una placa de madera de 2,40 metros sin desviar la línea recta, no intentes guiar la sierra "a pulso". Fijá con dos sargentos o prensas una regla de aluminio o un listón de madera bien recto sobre la placa, paralelo a la línea de corte, haciendo correr el lateral de la base de la sierra circular apoyado firmemente contra esa guía.

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