    • 10 de noviembre de 2026 - 07:05

    Con reposera, mate y mucha fe: dos rawsinas de la Parroquia de Fátima ya están en Fadea para ver al Papa León XIV

    Erika Herrada y Marisa López viajaron desde Rawson y llegaron de madrugada al predio cordobés. Entre el abrigo para el frío y el protector solar para el mediodía, esperan emocionadas la misa de las 10.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Erika Herrada y Marisa López, de la congregación de la parroquia Fátima, llegaron desde Rawson hasta Córdoba para no perderse la misa multitudinaria del papa León XIV, que se celebrará a partir de las 10 de la mañana en el predio de FADEA, la fábrica de aviones.

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    Llegaron de madrugada, con todo lo que no podía faltar: reposera, mate, sándwiches, algo caliente y mantas para sobrellevar las primeras horas de espera. Hoy están en el lugar que se propusieron alcanzar y lo viven con enorme emoción.

    Si bien el frío fue clave a la hora de armar bolsos y mochilas, supieron anticiparse a lo que vendría después. Con la salida del sol, también cargaron lo necesario para prevenir golpes de calor: agua, protector solar y sombrero.

    La misa será la primera actividad del Pontífice en Córdoba. Luego recorrerá las calles en el papamóvil, saludará a los fieles en el Arzobispado y mantendrá un encuentro en la catedral con diáconos, arzobispos y seminaristas.

    Para las dos sanjuaninas, el viaje ya tiene sentido: cumplieron el objetivo de llegar hasta el predio y estar presentes en un día que esperaban con ansias

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