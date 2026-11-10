Con reposera, mate y mucha fe: dos rawsinas de la Parroquia de Fátima ya están en Fadea para ver al Papa León XIV

Erika Herrada y Marisa López viajaron desde Rawson y llegaron de madrugada al predio cordobés. Entre el abrigo para el frío y el protector solar para el mediodía, esperan emocionadas la misa de las 10.

Erika Herrada y Marisa López, de la congregación de la parroquia Fátima, llegaron desde Rawson hasta Córdoba para no perderse la misa multitudinaria del papa León XIV, que se celebrará a partir de las 10 de la mañana en el predio de FADEA, la fábrica de aviones.

Llegaron de madrugada, con todo lo que no podía faltar: reposera, mate, sándwiches, algo caliente y mantas para sobrellevar las primeras horas de espera. Hoy están en el lugar que se propusieron alcanzar y lo viven con enorme emoción.

Si bien el frío fue clave a la hora de armar bolsos y mochilas, supieron anticiparse a lo que vendría después. Con la salida del sol, también cargaron lo necesario para prevenir golpes de calor: agua, protector solar y sombrero.

La misa será la primera actividad del Pontífice en Córdoba. Luego recorrerá las calles en el papamóvil, saludará a los fieles en el Arzobispado y mantendrá un encuentro en la catedral con diáconos, arzobispos y seminaristas.