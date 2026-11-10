"No pude dormir de la ansiedad": una rawsina ya espera al Papa León XIV en Córdoba

Pasó unos días de descanso en Carlos Paz y llegó de madrugada al predio cordobés, con abrigo e infusiones calientes para el frío. Aunque no lo viera de cerca, asegura que le alcanza con pisar la misma tierra que el Pontífice.

Llegó desde Rawson con una empresa de viajes de San Juan y define la experiencia como espectacular. Antes de la misa, el grupo pasó unos días de descanso y relax en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, y durante la madrugada de este martes llegó hasta el predio de Fadea, donde el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria.

La ansiedad, cuenta, fue más fuerte que el sueño. No pudo dormir durante la noche, con la necesidad de ver al Santo Padre.

Para atravesar las primeras horas, llegó preparada: abrigo, infusiones calientes y todo lo necesario para soportar una madrugada muy fría, con un aire bastante fresco. Pero el clima no apagó el anhelo de ver al Papa desde muy cerquita.