    • 10 de noviembre de 2026 - 07:02

    "No pude dormir de la ansiedad": una rawsina ya espera al Papa León XIV en Córdoba

    Pasó unos días de descanso en Carlos Paz y llegó de madrugada al predio cordobés, con abrigo e infusiones calientes para el frío. Aunque no lo viera de cerca, asegura que le alcanza con pisar la misma tierra que el Pontífice.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llegó desde Rawson con una empresa de viajes de San Juan y define la experiencia como espectacular. Antes de la misa, el grupo pasó unos días de descanso y relax en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, y durante la madrugada de este martes llegó hasta el predio de Fadea, donde el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria.

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    La ansiedad, cuenta, fue más fuerte que el sueño. No pudo dormir durante la noche, con la necesidad de ver al Santo Padre.

    Para atravesar las primeras horas, llegó preparada: abrigo, infusiones calientes y todo lo necesario para soportar una madrugada muy fría, con un aire bastante fresco. Pero el clima no apagó el anhelo de ver al Papa desde muy cerquita.

    Y si no logra verlo de cerca, asegura que igual se queda tranquila: estar en el mismo predio, pisando la misma tierra que el Pontífice, ya es para ella motivo de enorme emoción.

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