Alejandra Velázquez, de San Martín: las cinco semitas que le cambiaron la vida y una inscripción en secreto que ayuda a crecer

Alejandra Velázquez desde hace 20 años se dedica a los tejidos artesanales, bordados y todo lo que tiene que ver con el sector textil. Gracias a sus conocimientos brindaba clases y vendía sus creaciones; sin embargo, hace 8 años un inconveniente de salud familiar la llevó a ella y a su marido a sentarse y analizar qué hacer para sumar un ingreso extra que cubriera los gastos médicos como los otros que registraban en el hogar familiar.

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“Tuvimos que buscarle la vuelta y decidimos vender pan y semitas”, comenta sobre el nacimiento de CALEMA Panificación Artesanal, en diálogo con DIARIO DE CUYO. Para Alejandra, hacer panificaciones no iba a ser complicado, pero sí era todo un desafío establecerse en el mercado y ser elegidos por los vecinos de San Martín; y la mejor manera de hacerse conocer era por el gusto.

Fue así que tomó una bolsa, metió en el interior cinco semitas y se la dio a quien era su yerno en aquel momento, un joven que trabajaba en la Bodega Peñaflor. La intención era que sus compañeros de trabajo probaran la panificación y brindaran devoluciones. Y las devoluciones llegaron.

“Las llevó y al otro día me llama y me dice que le habían encargado 50 semitas. Ese mismo día comencé e hice más de 50 semitas, para vender a los vecinos. Así comenzó, todos los días encargaban semitas, de a 50, luego eran 100. De otras bodegas se enteraron y así se comenzó a ampliar la clientela. Llegamos a hacer más de 700 semitas”, comenta aun con el orgullo en la voz.

La particularidad del emprendimiento de Alejandra es el toque artesanal que le brinda a cada panificación. Amasado a puño, sin máquina, y horneado en horno de barro, el toque especial que se traduce en un sabor único, auténtico.

A las semitas no demoraron en incorporar pan, que rápidamente se convirtió en el preferido de los parripollos y locales de comida de la zona. Luego sumaron medialunas y elaboraciones para fechas puntuales, como pan dulce para fin de año.

“Mi hija me empezó a ayudar con las redes sociales, y comenzaron a llegar pedidos de fuera del departamento. Quienes tienen fincas en San Martín que vienen de otros departamentos antes de llegar pasan por el pan y la semita. Hemos tenido pedidos de escuelas, se fue agrandando el emprendimiento, y hoy se reparte en los distintitos distritos de san Martín y a la vez recibo pedidos. Es el principal sustento de la familia, mis hijos han podido estudiar y seguimos en esta”, asegura.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

La vida de Alejandra se reparte entre la panificación y el bordado. Con una jornada que arranca a las 4:30, la mañana se la dedica al amasado y horneado, mientras que en las tardes da clases en distintos talleres. Para ella la formación es una oportunidad para saber más.

Cursos de manipulación de alimentos, capacitaciones brindadas por los municipios o el Gobierno de San Juan fueron parte de las oportunidades que Alejandra no dejó pasar. Sin embargo, aspirar a ser Emprendedora del Sol no fue algo que consideró.

Al respecto comenta: “Un día estaba tejiendo y le dije a una de mis hijas que podíamos anotarnos en la emprendedora por las dudas. Luego me bajé porque no tengo presencia, y quedó en la nada”. Al menos eso creía.

Su hija, al ver la inseguridad detrás del semblante de Alejandra, no dudó ni un minuto en el potencial de su madre como del proyecto y decidió anotarla, sin decirle. Fue así como la sanmartiniana se enteró mientras esta dando una clase que tenía que presentarse en el municipio para compartir los detalles de su propuesta.

“Ellas me había inscripto sin decirme nada. Me llaman del municipio diciendo que tenía que presentar el emprendimiento ante el jurado. Hice un poco de panificación para llevar, fui, halé y a la semana me avisaron que había quedado”; comenta, aun sorprendida por la actitud de sus hijas y la decisión del jurado.

Tras un primer contacto con el resto de las seleccionadas departamentales, Alejandra reconoce que hay proyectos muy buenos, pero más pone en valor el apoyo de los municipios a las mujeres emprendedoras que van detrás de un sueño, una pasión, o simplemente buscan alternativas para salir adelante.

Con 52 años y tres hijos, todos mayores de edad (32, 29 y 20 años), Alejandra continúa arrancado las jornadas al alba, brindado una completa dedicación al amasado y a sus panificaciones. Para ella, haber superado la instancia departamental es más que un logro, ya que con el dinero podrán adquirir maquinaria que hará más simple el trabajo de la panificación. Así proyectan todos los esfuerzos al próximo objetivo: una panadería.

“Estoy contenta de que he ganado un premio que nos va a ayudar mucho. Ojalá lleguemos al otro premio, pero hay hermosos emprendimientos. Lo bueno es que tendremos capacitaciones y hay que aprovecharlas, porque es una experiencia buena”, concluyó Alejandra Velázquez.