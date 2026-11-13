Viernes 13: por qué se lo considera un día de mala suerte y el origen del mito

El viernes 13 de noviembre de 2026 cierra el calendario de fechas “malditas” del año. 2026 tiene tres viernes 13 : febrero, marzo y noviembre. Para los supersticiosos, es una jornada para extremar cuidados.

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La superstición combina dos elementos: el número 13 y el día viernes . Cada uno tiene su propia mala fama desde hace siglos.

Sobre el 13 , una de las explicaciones más repetidas es que viene después del 12 , un número considerado “perfecto” en muchas culturas: los 12 meses del año, los 12 signos del zodíaco y los 12 apóstoles. El 13 rompería esa armonía.

En el cristianismo , la Última Cena reunió a 13 comensales , y el último en sentarse a la mesa fue Judas , quien traicionó a Jesús. Además, el viernes se asocia con la crucifixión , por lo que en la Edad Media era considerado un día de luto y mal augurio.

La mitología nórdica también aporta su versión: Loki , el dios de las artimañas, llegó como invitado número 13 a un banquete de 12 dioses, y ese encuentro terminó con la muerte de Baldur .

Otras tradiciones suman el viernes a hechos bíblicos trágicos, como el día en que Adán y Eva comieron el fruto prohibido o el asesinato de Abel a manos de Caín.

El empujón de la cultura popular

Ya en el siglo XX, la superstición se potenció con la literatura y el cine. En 1907, el escritor Thomas Lawson publicó la novela “Friday, the Thirteenth”, que narra cómo un corredor de bolsa provoca un colapso del mercado justamente ese día. Décadas después, las películas de terror terminaron de consolidar el mito.

La superstición no es universal:

En Estados Unidos y los países anglosajones, el día temido es el viernes 13 .

y los países anglosajones, el día temido es el . En Argentina, el resto de Latinoamérica, España y Grecia , la fecha de mala suerte es el martes 13 .

, la fecha de mala suerte es el . En Italia, el día de la desgracia es el viernes 17.

El temor extremo a esta fecha tiene nombre científico: paraskevidekatriafobia, la fobia irracional al viernes 13.

¿Mito o realidad?

Hoy no existe evidencia científica que demuestre que el viernes 13 traiga mala suerte. Los especialistas señalan que se trata de una creencia transmitida de generación en generación, y advierten que el miedo y la ansiedad que genera pueden llevar a cometer errores o a estar más distraído, lo que haría más probable un accidente.