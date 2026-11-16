    • 16 de noviembre de 2026 - 11:15

    San Juan: el conmovedor video de dos caballos que volvieron en medio de una crecida para rescatar a otro

    Las imágenes fueron registradas en el departamento de Calingasta y rápidamente se viralizaron.

    San Juan: el conmovedor video de dos caballos que volvieron en medio de una crecida para rescatar a otro.

    San Juan: el conmovedor video de dos caballos que volvieron en medio de una crecida para rescatar a otro.

    Foto:

    Por Sofía Hache

    Un video grabado en Calingasta, San Juan, mostró una impactante situación en medio de la naturaleza cordillerana: tres caballos quedaron atrapados en plena crecida de un río y debieron luchar contra la fuerza del agua para alcanzar la orilla.

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    La grabación, difundida este viernes 13 de noviembre por la cuenta Pino Games, rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y despertó la emoción de numerosos usuarios por la reacción que tuvieron los animales frente al peligro.

    En las imágenes se observa cómo los tres equinos intentan avanzar a través del cauce, enfrentando una corriente que dificulta sus movimientos. Mientras dos de ellos consiguen adelantarse y acercarse a un sector más seguro, el tercero comienza a perder estabilidad y queda comprometido por el empuje del agua.

    El gesto de los caballos en San Juan que sorprendió en las redes

    El momento más llamativo ocurre cuando los dos animales que habían logrado avanzar interrumpen su camino y regresan hacia donde se encontraba su compañero.

    En lugar de continuar hacia la orilla, vuelven sobre sus pasos para acompañarlo, marcarle el camino y ayudarlo a superar el tramo más complicado del río.

    Finalmente, los tres consiguen atravesar la corriente y llegar a una zona segura. La secuencia fue destacada por los usuarios como una muestra del instinto y el vínculo entre los animales frente a una situación de peligro.

    El registro tuvo una rápida repercusión en distintas plataformas digitales de San Juan, donde generó numerosos comentarios y reacciones. La escena también volvió a poner en evidencia los riesgos que representan las crecidas de los ríos cordilleranos, especialmente durante la temporada de lluvias estivales.

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