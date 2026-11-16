San Juan: el conmovedor video de dos caballos que volvieron en medio de una crecida para rescatar a otro.

Un video grabado en Calingasta, San Juan, mostró una impactante situación en medio de la naturaleza cordillerana: tres caballos quedaron atrapados en plena crecida de un río y debieron luchar contra la fuerza del agua para alcanzar la orilla.

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La grabación, difundida este viernes 13 de noviembre por la cuenta Pino Games , rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y despertó la emoción de numerosos usuarios por la reacción que tuvieron los animales frente al peligro.

En las imágenes se observa cómo los tres equinos intentan avanzar a través del cauce, enfrentando una corriente que dificulta sus movimientos. Mientras dos de ellos consiguen adelantarse y acercarse a un sector más seguro, el tercero comienza a perder estabilidad y queda comprometido por el empuje del agua.

El momento más llamativo ocurre cuando los dos animales que habían logrado avanzar interrumpen su camino y regresan hacia donde se encontraba su compañero.

En lugar de continuar hacia la orilla, vuelven sobre sus pasos para acompañarlo, marcarle el camino y ayudarlo a superar el tramo más complicado del río.

Finalmente, los tres consiguen atravesar la corriente y llegar a una zona segura. La secuencia fue destacada por los usuarios como una muestra del instinto y el vínculo entre los animales frente a una situación de peligro.

El registro tuvo una rápida repercusión en distintas plataformas digitales de San Juan, donde generó numerosos comentarios y reacciones. La escena también volvió a poner en evidencia los riesgos que representan las crecidas de los ríos cordilleranos, especialmente durante la temporada de lluvias estivales.