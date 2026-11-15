Pidió borrar el apellido de su padre tras que fuera condenado por abusar de ella

Una joven sanjuanina decidió iniciar el trámite judicial para suprimir el apellido paterno después de que su padre, J.L.S, fuera condenado por abuso sexual agravado por el vínculo . La presentación fue impulsada con el acompañamiento de su madre y busca poner fin también en el plano legal y simbólico a una relación familiar atravesada por los hechos denunciados.

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La decisión se conoció después de la sentencia dictada en el fuero penal provincial y representa un nuevo capítulo en el proceso que atraviesa la víctima. La posibilidad de dejar atrás el apellido paterno constituye, en este contexto, una decisión vinculada con su identidad personal y su voluntad de desvincularse de quien fue condenado por agredirla sexualmente.

La sentencia contra J.L.S. quedó registrada en el legajo, tramitado ante la Unidad Fiscal ANIVI de San Juan .

El 11 de marzo de 2024 , el juez de Garantías Diego Manuel Sanz homologó un acuerdo de juicio abreviado y declaró al acusado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo .

La resolución estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional , además del pago de las costas procesales.

Esto significa que hombre no ingresó automáticamente a prisión, pero quedó sujeto al cumplimiento de una serie de obligaciones judiciales durante un período de tres años, conforme al artículo 27 bis del Código Penal.

La sentencia también contempló los derechos de protección, asistencia y participación de la víctima reconocidos por el Código Procesal Penal de San Juan.

El antecedente judicial por la denuncia de una alumna

La condena por los hechos denunciados en el ámbito familiar no es el único antecedente judicial conocido para este hombre.

J.L.S. también había sido juzgado por una denuncia de abuso sexual presentada por una alumna que asistía a un instituto privado de la Capital sanjuanina, donde él se desempeñaba como profesor de física.

La investigación estuvo a cargo de la UFI CAVIG. Durante el proceso, el fiscal Alberto Martínez sostuvo la acusación y solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva.

Según la denuncia, el episodio habría ocurrido entre fines de agosto y principios de septiembre de 2022, dentro de un aula del establecimiento educativo. La estudiante manifestó que el docente habría apoyado sus genitales contra ella desde atrás, aprovechando el reducido espacio existente entre una pared y las sillas del salón.

Durante el juicio se incorporaron informes periciales que señalaron indicadores compatibles con un cuadro de shock, miedo y vulnerabilidad en la denunciante. También declararon compañeras que describieron situaciones de excesiva confianza y contactos físicos reiterados del profesor hacia alumnas.

Sin embargo, la defensa cuestionó la consistencia de las pruebas y sostuvo que el episodio denunciado podía corresponder a un roce involuntario.

Entre los puntos controvertidos durante el debate estuvieron las diferencias en las fechas señaladas y las discrepancias sobre el piso del edificio en el que habría ocurrido el episodio.

Finalmente, la jueza de Garantías Gloria Chicón resolvió absolver a Sarmiento por el beneficio de la duda. La magistrada consideró que las contradicciones e imprecisiones existentes no permitían alcanzar el grado de certeza necesario para dictar una condena penal.

Esa absolución correspondió exclusivamente a la causa iniciada por la denuncia de la estudiante y no debe confundirse con el expediente posterior, en el que Sarmiento sí fue condenado por abuso sexual contra su hija.