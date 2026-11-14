"Yo no soy el del video": Pequeño J rompió el silencio desde la cárcel y desafió a la Justicia con un pedido clave

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como “Pequeño J” , rompió el silencio desde el penal de Ezeiza después de la filtración del estremecedor video incorporado a la causa por el triple crimen de Florencio Varela. El joven negó ser uno de los hombres registrados en las imágenes y aseguró que está dispuesto a someterse a estudios para demostrarlo.

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“ Yo no soy el del video ”, afirmó el detenido, quien permanece con prisión preventiva acusado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi . Su versión choca directamente con la interpretación que hasta ahora realizaron los investigadores sobre una grabación considerada relevante dentro del expediente.

La Justicia sostiene que el hombre que aparece reduciendo a Lara durante las agresiones podría ser Valverde Victoriano. Frente a esa acusación, el detenido pidió un peritaje antropométrico que permita comparar sus características físicas con las de la persona registrada en el material audiovisual.

La filmación, de casi tres minutos, registra parte de las agresiones sufridas por Lara Gutiérrez, de 15 años , antes de su asesinato en septiembre de 2025. Por el contenido extremadamente violento, distintos medios decidieron no reproducir las imágenes completas.

Según los documentos judiciales citados por los medios que accedieron al expediente, uno de los hombres aparece sujetando a la adolescente mientras otro la agrede. La investigación identificó además la voz y presencia de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger” , señalado como una figura de peso dentro de la organización narco investigada.

La postura de Pequeño J es completamente diferente. El acusado aseguró que no estuvo en el lugar del homicidio, que desconocía el supuesto plan y que tampoco recibió la filmación en su teléfono.

Como argumento, sostuvo que entregó voluntariamente su celular a los investigadores y remarcó que no intentó destruirlo. Su defensa buscará que el contenido del dispositivo sea utilizado también para respaldar esa versión.

La Justicia sostiene que sería el hombre que redujo a Lara

La declaración abre una disputa directa con dos pronunciamientos incorporados al expediente.

En el procesamiento de “Roger”, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado consignó que en la grabación puede observarse a una persona que sería Tony Janzen Valverde Victoriano lanzándose sobre la víctima para reducirla.

El juez federal de Morón Jorge Rodríguez, encargado de la investigación por el triple crimen, también sostuvo en un escrito que quien habría sujetado a Lara durante la agresión sería Pequeño J.

Por eso, la defensa reclamará una batería de estudios que incluirían:

Peritaje antropométrico , para comparar proporciones y características corporales.

Pericia scopométrica , destinada a cotejar imágenes.

Comparación facial entre el acusado y la persona registrada.

Reconocimiento de voz, en caso de que existan elementos sonoros que permitan establecer una correspondencia.

Esos análisis podrían convertirse en una nueva batalla dentro del expediente, ya que la identificación de las personas que aparecen en la filmación resulta central para establecer las responsabilidades individuales.

Cómo apareció el video que sacudió la causa

El archivo no surgió originalmente de la investigación por los asesinatos. Fue recuperado durante una causa paralela por narcotráfico que tramita ante el juzgado de Arroyo Salgado.

Los investigadores analizaron un teléfono secuestrado durante un operativo y consiguieron recuperar la filmación, que había sido eliminada de una carpeta de la aplicación de mensajería Zangi. Las pericias determinaron que el archivo había circulado dentro del entorno investigado.

El hallazgo modificó además parte de la estructura que inicialmente se atribuía a la organización. Durante los primeros meses posteriores al crimen, Pequeño J había sido señalado como uno de los principales jefes. Las investigaciones posteriores pusieron el foco en otros nombres de mayor jerarquía, entre ellos “Roger” y Luis Alan Valverde Rodríguez, tío del joven.

La defensa busca que el video sea declarado nulo

La estrategia no se limitará a intentar demostrar que Pequeño J no aparece en las imágenes.

Su abogado, Lucas Contreras Alderete, anticipó que cuestionará la validez de la grabación como prueba. La defensa sostiene que podrían haber existido irregularidades en su obtención y traslado desde la investigación por narcotráfico hacia el expediente del triple crimen.

Entre los planteos que adelantó aparecen cuestionamientos sobre la cadena de custodia, la trazabilidad del archivo, el alcance de la pesquisa digital y el derecho de defensa durante la producción de una prueba que consideran irrepetible.

Al mismo tiempo, la Justicia abrió otro expediente para determinar quién filtró públicamente el video, que debía permanecer bajo reserva. La investigación quedó vinculada al Juzgado Federal N°3 de Morón bajo una posible violación de secretos.

Los familiares de las víctimas también expresaron su indignación por la circulación de las imágenes y anunciaron acciones para determinar cómo un material judicial de semejante sensibilidad terminó fuera del expediente.

Pequeño J denunció amenazas de muerte dentro de Ezeiza

La difusión del video también tuvo consecuencias dentro de la cárcel.

Pequeño J aseguró que otros presos lo amenazaron después de que las imágenes comenzaran a circular y afirmó que teme represalias dentro del establecimiento penitenciario.

Según su relato, después del episodio las autoridades aplicaron un protocolo especial de seguridad y comenzaron a realizar controles diarios para determinar si había sufrido alguna agresión. Su defensa formalizó una denuncia por las amenazas.

El detenido se encuentra alojado en un sector destinado a internos considerados de alto riesgo.

Otro detenido mientras avanza la investigación

Mientras se conocían las declaraciones de Pequeño J, la causa sumó este sábado otro detenido en Perú.

Se trata de Abel Josuel Taya Humpire, capturado en el distrito limeño de Santa Anita mediante un operativo coordinado con Interpol y la Policía Federal Argentina. Los investigadores lo vinculan con la estructura criminal investigada por el triple crimen.

La causa ya acumula numerosos detenidos y continúa bajo una hipótesis vinculada a una venganza dentro de una organización dedicada al narcotráfico, aunque la Justicia también analiza otras actividades criminales asociadas a la estructura.

La discusión inmediata se concentrará ahora en la filmación: mientras los investigadores sostienen que el acusado puede ser identificado en las imágenes, Pequeño J busca convertir los peritajes sobre su cuerpo, rostro y voz en la herramienta para intentar despegarse de una de las pruebas más comprometedoras incorporadas al expediente.