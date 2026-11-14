    • 14 de noviembre de 2026 - 12:13

    Un futbolista recibió un disparo cuando intentaba separar una pelea y está internado

    Rodrigo Díaz fue herido de bala en una de sus piernas. La familia del futbolista pide donantes de sangre para continuar con su recuperación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un futbolista de San Martín de Burzaco atraviesa un delicado momento de salud luego de recibir un disparo en una de sus piernas cuando intentaba separar una pelea en Virrey del Pino. Se trata de Rodrigo Díaz, quien debió ser operado de urgencia y permanece internado.

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    El hecho tuvo lugar el lunes 9 de noviembre. De acuerdo con la información publicada por El Diario Sur, Díaz se encontraba en medio de una situación conflictiva entre personas conocidas y decidió intervenir con la intención de calmar los ánimos y separar a quienes estaban peleando.

    Sin embargo, en medio del altercado, recibió un disparo que impactó en la parte posterior de su muslo izquierdo, a la altura del isquiotibial.

    La gravedad de la herida obligó a trasladarlo a un centro médico, donde los profesionales comprobaron que la bala había ingresado por la zona posterior de la pierna y salido por la parte interna. Ante el cuadro que presentaba, el equipo médico determinó que debía ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para tratar la lesión.

    El futbolista permanece internado en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, donde continúa bajo observación y con seguimiento médico permanente. Su evolución será determinante para establecer los próximos pasos del tratamiento y, según trascendió, los médicos no descartan la posibilidad de realizarle una segunda operación.

    En medio de esta situación, el propio Díaz recurrió a sus redes sociales para comunicar dónde se encuentra internado y pedir la colaboración de quienes puedan acercarse a donar sangre. El jugador compartió los datos del sanatorio y de la habitación en la que permanece alojado, con el objetivo de recibir ayuda durante este difícil momento.

    “Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!”, escribió en una historia de Instagram.

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