Brutal ataque en Rawson: lo apuñalaron en el pecho tras resistirse al robo de su bicicleta

El violento ataque ocurrió en inmediaciones del Parque Papa Francisco cuando la víctima caminaba junto a su novia. El delincuente huyó con las manos vacías.

Patadas en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

Un joven de 24 años fue víctima de un violento intento de robo en el departamento Rawson, donde un delincuente lo atacó a cuchillazos tras negarse a entregar su bicicleta.

Según la reconstrucción policial, el hecho tuvo lugar en la intersección de calles Ezpeleta y Pasaje Patria, momentos en que Nicolás Barboza caminaba junto a su pareja. En esa circunstancia, un sujeto joven los interceptó, exhibió un arma blanca y les exigió la entrega de una bicicleta rodado 29.

Ante la amenaza, Barboza se resistió al asalto y enfrentó al ladrón. Esa reacción desencadenó la furia del atacante, quien le asestó una puñalada en el costado izquierdo del pecho y además le provocó cortes en un hombro y en un codo.

Pese a la agresión, el delincuente escapó del lugar sin poder concretar el robo. Por sus propios medios, el joven herido logró regresar hasta su domicilio, donde sus familiares advirtieron la gravedad de las lesiones y dieron rápido aviso al servicio de emergencias médicas para que fuera asistido por una ambulancia. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre su evolución clínica.