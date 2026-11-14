    • 14 de noviembre de 2026 - 09:09

    Brutal ataque en Rawson: lo apuñalaron en el pecho tras resistirse al robo de su bicicleta

    El violento ataque ocurrió en inmediaciones del Parque Papa Francisco cuando la víctima caminaba junto a su novia. El delincuente huyó con las manos vacías.

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    Patadas en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

    Patadas en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 24 años fue víctima de un violento intento de robo en el departamento Rawson, donde un delincuente lo atacó a cuchillazos tras negarse a entregar su bicicleta.

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    Según la reconstrucción policial, el hecho tuvo lugar en la intersección de calles Ezpeleta y Pasaje Patria, momentos en que Nicolás Barboza caminaba junto a su pareja. En esa circunstancia, un sujeto joven los interceptó, exhibió un arma blanca y les exigió la entrega de una bicicleta rodado 29.

    Ante la amenaza, Barboza se resistió al asalto y enfrentó al ladrón. Esa reacción desencadenó la furia del atacante, quien le asestó una puñalada en el costado izquierdo del pecho y además le provocó cortes en un hombro y en un codo.

    Pese a la agresión, el delincuente escapó del lugar sin poder concretar el robo. Por sus propios medios, el joven herido logró regresar hasta su domicilio, donde sus familiares advirtieron la gravedad de las lesiones y dieron rápido aviso al servicio de emergencias médicas para que fuera asistido por una ambulancia. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre su evolución clínica.

    En el caso intervino personal de la Comisaría Sexta junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, cuyos investigadores trabajan para esclarecer la mecánica del hecho e identificar al autor del ataque.

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