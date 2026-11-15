El Poder Judicial de San Juan tendrá feriado este lunes por el Día del Empleado Judicial

La jornada se conmemora cada 16 de noviembre y fue establecida como feriado judicial en San Juan mediante un acuerdo de la Corte de Justicia.

El Poder Judicial de San Juan no tendrá actividad judicial este lunes 16 de noviembre, debido a la conmemoración del Día del Empleado Judicial. La medida establece un feriado con suspensión de todos los términos y alcanza a las actividades del ámbito judicial de la provincia.

La disposición se encuentra vigente a partir del Acuerdo General N.º 215/2020, dictado por la Corte de Justicia de San Juan, que declaró feriado judicial la fecha para reconocer la tarea de quienes se desempeñan en ese poder del Estado.

En los fundamentos de la resolución, la Corte destacó la importancia de la labor de los trabajadores judiciales y consideró que la fecha no podía pasar desapercibida como reconocimiento a la tarea que realizan diariamente.

Por qué se conmemora el Día del Empleado Judicial El 16 de noviembre recuerda la creación de la Confederación Judicial Argentina, que tuvo lugar en 1952, durante un congreso realizado en la provincia de Catamarca.

Posteriormente, en 2011, el Día del Trabajador Judicial fue establecido por la Ley Nacional 26.674, que instituyó la jornada como asueto para quienes se desempeñan en ese ámbito.