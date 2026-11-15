    • 15 de noviembre de 2026 - 21:24

    El Poder Judicial de San Juan tendrá feriado este lunes por el Día del Empleado Judicial

    La jornada se conmemora cada 16 de noviembre y fue establecida como feriado judicial en San Juan mediante un acuerdo de la Corte de Justicia.

    Poder Judicial.

    Poder Judicial.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Poder Judicial de San Juan no tendrá actividad judicial este lunes 16 de noviembre, debido a la conmemoración del Día del Empleado Judicial. La medida establece un feriado con suspensión de todos los términos y alcanza a las actividades del ámbito judicial de la provincia.

    Leé además

    Emitieron un alerta por tormentas fuertes en San Juan.

    Emitieron una alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Paso de Agua Negra.-

    Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que los deshielos amenazan con retrasar la apertura

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La disposición se encuentra vigente a partir del Acuerdo General N.º 215/2020, dictado por la Corte de Justicia de San Juan, que declaró feriado judicial la fecha para reconocer la tarea de quienes se desempeñan en ese poder del Estado.

    En los fundamentos de la resolución, la Corte destacó la importancia de la labor de los trabajadores judiciales y consideró que la fecha no podía pasar desapercibida como reconocimiento a la tarea que realizan diariamente.

    Por qué se conmemora el Día del Empleado Judicial

    El 16 de noviembre recuerda la creación de la Confederación Judicial Argentina, que tuvo lugar en 1952, durante un congreso realizado en la provincia de Catamarca.

    Posteriormente, en 2011, el Día del Trabajador Judicial fue establecido por la Ley Nacional 26.674, que instituyó la jornada como asueto para quienes se desempeñan en ese ámbito.

    De esta manera, este lunes habrá feriado judicial en San Juan y suspensión de todos los términos, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte provincial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    mario echegaray, la voz de la tradicion jachallera: las cosas pueden cambiar, pero la esencia de la tradicion permanece

    Mario Echegaray, la voz de la tradición jachallera: "Las cosas pueden cambiar, pero la esencia de la tradición permanece"

    Por  Celeste Roco Navea  y Daniel Arias
    el fogon de los arrieros, el poema escenificado con gran carga historica que emociona generaciones

    El Fogón de los Arrieros, el poema escenificado con gran carga histórica que emociona generaciones

    Por  Celeste Roco Navea  y Daniel Arias
    El sismo se registró en la madrugada de este domingo.

    San Juan registró un fuerte sismo de 4,6 de magnitud en la madrugada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    gabriela valdez, de calingasta: de vender nueces a turistas a crear un proyecto que busca transmitir los sabores y las riquezas de su tierra

    Gabriela Valdez, de Calingasta: de vender nueces a turistas a crear un proyecto que busca transmitir los sabores y las riquezas de su tierra

    Por Celeste Roco Navea