Emitieron una alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este lunes 16 de noviembre. El aviso alcanza a cinco departamentos de la provincia: Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil , donde se esperan precipitaciones que podrían estar acompañadas por fenómenos de intensidad.

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Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas fuertes , que podrían generar abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros , aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

Ante el pronóstico, Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante las precipitaciones. Entre las principales recomendaciones para los hogares, pidió revisar y limpiar techos, desagües y bajadas de agua , asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

También aconsejó desenchufar los artefactos eléctricos , no sacar la basura, mantener a las mascotas en lugares protegidos y evitar salir de las viviendas si no es necesario. En caso de tener que circular, solicitó no transitar por calles inundadas o anegadas y buscar un lugar seguro ante condiciones meteorológicas adversas.

Para quienes deban trasladarse en vehículos, la indicación es conducir con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre automóviles. Además, se pidió no obstruir acequias ni bocas de alcantarillas.

En caso de caída de granizo, las autoridades recomendaron permanecer bajo resguardo y evitar salir, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y mascotas. Una vez finalizada la tormenta, también sugirieron revisar posibles daños en techos, ventanas y cañerías.

Los teléfonos para emergencias

Protección Civil recordó que ante cualquier situación de riesgo o emergencia están disponibles las siguientes líneas telefónicas:

103: Protección Civil.

911: Emergencias.

Las autoridades solicitaron mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones preventivas mientras se mantenga vigente el alerta.