    • 15 de noviembre de 2026 - 21:14

    Emitieron una alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan

    Protección Civil advirtió por tormentas fuertes durante la noche de este lunes en cinco departamentos, con posibilidad de granizo, ráfagas y abundante lluvia.

    Emitieron un alerta por tormentas fuertes en San Juan.

    Emitieron un alerta por tormentas fuertes en San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este lunes 16 de noviembre. El aviso alcanza a cinco departamentos de la provincia: Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil, donde se esperan precipitaciones que podrían estar acompañadas por fenómenos de intensidad.

    Leé además

    Poder Judicial.

    El Poder Judicial de San Juan tendrá feriado este lunes por el Día del Empleado Judicial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Paso de Agua Negra.-

    Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que los deshielos amenazan con retrasar la apertura

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas fuertes, que podrían generar abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

    Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

    Las recomendaciones ante la llegada de las tormentas

    Ante el pronóstico, Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante las precipitaciones. Entre las principales recomendaciones para los hogares, pidió revisar y limpiar techos, desagües y bajadas de agua, asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

    También aconsejó desenchufar los artefactos eléctricos, no sacar la basura, mantener a las mascotas en lugares protegidos y evitar salir de las viviendas si no es necesario. En caso de tener que circular, solicitó no transitar por calles inundadas o anegadas y buscar un lugar seguro ante condiciones meteorológicas adversas.

    Para quienes deban trasladarse en vehículos, la indicación es conducir con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre automóviles. Además, se pidió no obstruir acequias ni bocas de alcantarillas.

    En caso de caída de granizo, las autoridades recomendaron permanecer bajo resguardo y evitar salir, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y mascotas. Una vez finalizada la tormenta, también sugirieron revisar posibles daños en techos, ventanas y cañerías.

    Los teléfonos para emergencias

    Protección Civil recordó que ante cualquier situación de riesgo o emergencia están disponibles las siguientes líneas telefónicas:

    • 103: Protección Civil.

    • 911: Emergencias.

    Las autoridades solicitaron mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones preventivas mientras se mantenga vigente el alerta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    mario echegaray, la voz de la tradicion jachallera: las cosas pueden cambiar, pero la esencia de la tradicion permanece

    Mario Echegaray, la voz de la tradición jachallera: "Las cosas pueden cambiar, pero la esencia de la tradición permanece"

    Por  Celeste Roco Navea  y Daniel Arias
    el fogon de los arrieros, el poema escenificado con gran carga historica que emociona generaciones

    El Fogón de los Arrieros, el poema escenificado con gran carga histórica que emociona generaciones

    Por  Celeste Roco Navea  y Daniel Arias
    El sismo se registró en la madrugada de este domingo.

    San Juan registró un fuerte sismo de 4,6 de magnitud en la madrugada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    gabriela valdez, de calingasta: de vender nueces a turistas a crear un proyecto que busca transmitir los sabores y las riquezas de su tierra

    Gabriela Valdez, de Calingasta: de vender nueces a turistas a crear un proyecto que busca transmitir los sabores y las riquezas de su tierra

    Por Celeste Roco Navea