Cosecha histórica para el tiro sanjuanino: once podios en el Binacional de San Rafael

La delegación del Tiro Federal Argentino de San Juan brilló en el Torneo Internacional Trasandino y en la 2° Edición del Torneo Binacional de Equipos Provinciales.

El Tiro Federal Argentino de San Juan cerró un fin de semana inolvidable en el polígono de San Rafael, Mendoza, donde se disputaron de manera conjunta la 4ª Edición del Torneo Internacional Trasandino y la 2ª Edición del Torneo Binacional de Equipos Provinciales de Tiro , del 13 al 15 de noviembre de 2026.

Con una delegación que combinó experiencia y semillero, los tiradores sanjuaninos que también recibieron la ayuda de la comisión directiva del Tiro federal Argentino de San Juan, lograron una cosecha total de once podios (cuatro primeros puestos, tres segundos y cuatro terceros), consolidando el gran nivel de la disciplina en la provincia, donde se destaca el desempeño de Mario Riveros , quien obtuvo cinco medallas, mientras que los hermanos Paredes se coronaron campeones por equipos en Rifle de Aire de Quebrar Mini.

Destacada actuación Mario Riveros conquistó cinco medallas en distintas modalidades: Fue primero en las dos pruebas de 50 metros: 50m Rifle Tendido con un puntaje de 604,2 y repitió el oro en 50m Rifle Tres Posiciones con 539 unidades. Además, sumó un valioso segundo puesto en Tres Posiciones Carabina Neumática por la Copa Municipalidad de San Rafael, y obtuvo el tercer lugar en 10m Rifle de Aire (Hombres Mayores) con 591,7 puntos, marca que también le permitió clasificarse en el 6° puesto general para disputar la Final Olímpica de la Copa Challenger.En el plano de equipos, la dupla integrada por el propio Mario Riveros e Ignacio Grígolo se quedó con el segundo puesto en la final de 10m Equipo Mixto Rifle de Aire con un total de 449,0 puntos. En lo individual, Grígolo redondeó un gran torneo ubicándose 4° en 10m Rifle de Aire (568,6 puntos) y 5° en 10m Rifle de Aire Caño de Quebrar (268 puntos).Por el lado de la rama femenina, Cristina Gómez aportó otra medalla dorada individual para San Juan tras imponerse con el primer puesto en la categoría Mujeres Mayores de 10m Pistola de Aire, sumando 400 puntos.

El semillero sanjuanino Las categorías formativas y las competencias del Torneo Binacional de Equipos Provinciales sumaron para darle más alegrías a la delegación de San Juan:• Campeones por equipos en Rifle de Aire de Quebrar Mini : La dupla conformada por los hermanos Benjamín Paredes (189 puntos) y Martín Paredes (127 puntos) se quedó con el primer puesto por equipos con un total de 316 puntos (1 CI). En el plano individual de la categoría Mini, Santiago Páez obtuvo el segundo puesto (193 puntos) y Martín Paredes se subió al tercer escalón del podio (127 puntos), mientras que Benjamín Paredes fue 6° en Hombres Junior.• Doble podio juvenil : Elías Tello tuvo una destacada labor en Hombres Junior al finalizar en el tercer puesto tanto en 10m Pistola de Aire (465 puntos) como en 10m Rifle de Aire Caño de Quebrar (273 puntos).• Actuación en equipos mayores (Torneo Binacional): En 10m Rifle de Aire de Quebrar, la pareja de Elías Tello (273) e Ignacio Grigolo (268) finalizó en el 5° puesto con 541 puntos (4 CI). En tanto, en 10m Pistola de Aire, el binomio integrado por Cristina Gómez (400) y Elías Tello (465) ocupó también el 5° lugar con 865 puntos.

Cuadro de honor 1° Puesto (Oro) :o Mario Riveros (50m Rifle Tendido – Hombres Mayores).o Mario Riveros (50m Rifle Tres Posiciones – Hombres Mayores).o Cristina Gómez (10m Pistola de Aire – Mujeres Mayores).o Benjamín Paredes y Martín Paredes (Equipos 10m Rifle de Aire de Quebrar Mini – Torneo Binacional).