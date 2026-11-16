Murió Dino Sani: campeón mundial  con Brasil en 1958 y ex DT de Boca Juniors

El exmediocampista Dino Sani, campeón mundial con Brasil en Suecia 1958 y ex director técnico de Boca, falleció a los 94 años en su país natal.

Compartir







El fútbol brasileño lamenta la pérdida de Dino Sani, histórico volante central y campeón mundial con Brasil en Suecia 1958, quien falleció en las primeras horas de este lunes. Además de su brillante carrera como jugador, Sani también tuvo un paso como director técnico por Boca Juniors en 1984, en un período de profunda crisis institucional para el club.

Sani, quien tenía 94 años, fue una de las figuras de la primera Selección brasileña en conquistar un Mundial, compartiendo plantel con Pelé. Su trayectoria como futbolista incluyó pasos por equipos como Palmeiras, San Pablo, Milan y Corinthians, además de su breve pero recordado ciclo en Boca, donde disputó 14 partidos y anotó cuatro goles en 1961.

Tras su retiro como jugador, Sani incursionó en la dirección técnica, donde llevó las riendas de importantes clubes como Flamengo, Palmeiras, Peñarol y Corinthians. Su llegada a Boca en 1984 se dio en medio de una de las crisis más complejas de la historia del club. Dirigió apenas 14 partidos, con un saldo de nueve victorias, seis empates y cinco derrotas, antes de dar un paso al costado debido a la precaria situación financiera de la institución.

El recordado paso del campeón mundial por Argentina El paso de Dino Sani por el fútbol argentino también quedó marcado por un episodio particular en 1984. El entonces DT de Boca fue invitado al programa “Todos los Goles” para elegir el mejor tanto de la fecha. Sorprendentemente, Sani seleccionó como el más destacado un gol en contra anotado por Marcelo Firpo, defensor de Atlanta, en un partido contra Vélez.

Esta insólita elección generó asombro y hasta risas en el propio Firpo, quien años más tarde recordó el hecho con humor. El gol en contra quedó así inmortalizado como uno de los más recordados en la historia del fútbol argentino, gracias a la elección del brasileño.