    • 13 de noviembre de 2026 - 22:07

    La Conmebol designó al árbitro para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

    El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en la definición del torneo continental. Su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro ya tiene árbitro confirmado. La Conmebol anunció que el uruguayo Andrés Matonte será el encargado de dirigir el encuentro decisivo que se disputará en Barranquilla, Colombia.

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    El juez estará acompañado por su compatriota Antonio García, quien se desempeñará como responsable del VAR. De esta manera, el arbitraje de la final tendrá presencia uruguaya en dos de sus principales funciones.

    Matonte ya tiene antecedentes con Boca en la actual edición de la competencia. El primero fue en el partido de ida del repechaje frente a O’Higgins, en Chile, donde el Xeneize se impuso por 1-0 en La Bombonera.

    Su segunda participación fue en la revancha de los octavos de final ante Recoleta de Paraguay. En aquel encuentro, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena ganó 4-0 y consiguió el pasaje a los cuartos de final.

    En su historial completo con Boca, Matonte dirigió nueve partidos, con un balance de siete victorias (dos de ellas por penales) y dos derrotas, una también en una definición desde los doce pasos.

    Por su parte, el uruguayo arbitró en una oportunidad a Atlético Mineiro. Fue en la Copa Libertadores 2023, cuando el conjunto brasileño se impuso por 2-0 ante Alianza Lima.

    Los árbitros para la final de la Copa Sudamericana

    • Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)
    • Asistente 1: Nicolás Tarán (URU)
    • Asistente 2: Andrés Nievas (URU)
    • 4to árbitro: Juan Benítez (PAR)
    • 5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)
    • VAR: Antonio García (URU)
    • AVAR 1: Ulises Mereles (PAR)
    • AVAR 2: Agustín Berisso (URU)
    • AVAR 3: Leodan González (URU)

    Andrés Matonte dirigirá la final entre Boca y Atlético Mineiro. (Foto: Conmebol)

    Quién es Andrés Matonte, el árbitro que dirigirá a Boca ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

    Nacido en Montevideo en 1988, Matonte ejerce como profesor de Educación Física fuera de las canchas. Debutó en la Primera División de Uruguay en 2017 y su crecimiento dentro del escalafón referil fue vertiginoso, alcanzando la categoría de árbitro internacional FIFA en 2019.

    Desde entonces, se consolidó como una de las cartas fijas de la confederación para los choques mano a mano de Copa Libertadores y Sudamericana.

    En el plano de selecciones, tocó su punto más alto en el Mundial de Qatar 2022, donde fue el único uruguayo en cancha al dirigir Croacia vs. Canadá, sumando luego presencia en la Copa América 2024.

    Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

    La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se jugará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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