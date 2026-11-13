El Turismo Carretera vuelve a Río Cuarto después de 14 años con un circuito totalmente renovado

El mítico Turismo Carretera , la máxima categoría del automovilismo argentino regresa al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto para volver a competir el 14 y 15 de noviembre en un circuito totalmente ampliado y modernizado. En ese escenario, estará presente el piloto sanjuanino Tobías Martínez, con el Camaro, que este sábado será parte del Grupo B de los entrenamientos.

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En ese marco, se llevó a cabo la presentación oficial de la 14ª fecha con una recorrida de distinguidos pilotos que mostraron sus vehículos en el Parque Sarmiento, de Banda Norte, para dirigirse luego desde allí hasta la Plaza de la Juventud, en la explanada del Palacio de Mójica, donde se formalizó el desembarco de la categoría.

La histórica carrera genera una gran expectativa deportiva y un importante movimiento turístico y económico en toda la región. La competencia, correspondiente a la 14ª fecha del campeonato 2026 y penúltima de la Copa de Oro, reunirá a las principales figuras del automovilismo nacional en un escenario que recibió a la categoría en casi 30 oportunidades.

Entre las principales intervenciones se destaca la ampliación del circuito a cuatro kilómetros, las mejoras en pianos y vías de escape, la instalación de nuevas defensas y muros de contención, y la modernización del sector de boxes. Asimismo, se realizaron obras hídricas y eléctricas, se construyó un nuevo recinto técnico y se renovaron los servicios sanitarios.

En lo deportivo, la carrera será determinante para la definición de la Copa de Oro 2026 y contará con cuatro pilotos cordobeses: Facundo Chapur, con Torino y líder de la Copa de Oro; Ricardo Risatti, con Ford Mustang; Marco Dianda, con Dodge Challenger; y Rodrigo Lugón, con Ford Mustang. También estarán presentes figuras como Agustín Canapino, Mariano Werner, Matías Rossi, Julián Santero, Norberto Fontana y Facundo Ardusso, entre otros.

La nómina del TC contará con 51 pilotos confirmados, destacándose los regresos de Nicolás Cotignola (Chevrolet Camaro), Thomas Ricciardi —quien cambia de marca dejando Toyota para subirse a un Dodge Challenger— y Gastón Ferrante (Ford Mustang). Por su parte, la telonera TC Pista presentará 18 competidores.

La provincia de Córdoba estará representada por cuatro pilotos: Facundo Chapur (Torino NG), Rodrigo Lugón y Ricardo Risatti (ambos con Ford Mustang), y Marco Dianda (Dodge Challenger). El desafío local no es menor: la estadística histórica del TC en Río Cuarto señala que nunca ganó un auto de la marca Torino ni pudo consagrarse un piloto cordobés en la final.

Camino a la gran coronación prevista para el 6 de diciembre en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, las posiciones llegan ajustadas:

Turismo Carretera (Copa de Oro): Julián Santero lidera las posiciones con 116,50 puntos, seguido por el cordobés Facundo Chapur (100,50), Mariano Werner (95,50), Agustín Canapino (94) —quien estrena a Próspero Bonelli como motorista en reemplazo de Martín Constanzo— y Otto Fritzler (85).

TC Pista (Copa de Plata): Bautista Damiani comanda el torneo con 142,50 unidades, escoltado por Thomas Pozner (112,50), Jeremías Santilli Pazos (112,50), Gabriel Gandullia (103,50) y Benjamín Ochoa (102).

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD

La acción sobre el asfalto riocuartense se concentrará entre sábado y domingo:

Sábado: Ensayos y tandas de clasificación para las tres categorías.

Domingo: TC Pista: Series a partir de las 9:00 y la Final a las 12:55 (20 vueltas o máximo de 40 minutos).

Turismo Carretera: Tres series a 5 vueltas desde las 10:10; la competencia Final largará a las 14:00 (25 vueltas o máximo de 50 minutos).