    • 13 de noviembre de 2026 - 19:44

    Leo Cobarrubia repitió en otra etapa de la Vuelta al Valle y Rodrigo Díaz sigue al tope de la General

    En el cuarto parcial de la vuelta, el sanjuanino definió en el embalaje final y conquistó otra etapa de la prueba.

    Primero. Leo Cobarrubia volvió a quedarse con una etapa de la Vuelta al Valle, donde Rodrigo Díaz sigue siendo el líder de la General tras la cuarta etapa.

    Primero. Leo Cobarrubia volvió a quedarse con una etapa de la Vuelta al Valle, donde Rodrigo Díaz sigue siendo el líder de la General tras la cuarta etapa.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sanjuanino Leonardo Cobarrubia, representante del equipo Shania, volvió a demostrar su gran momento y se quedó con la victoria en la cuarta etapa de la 83ª edición de la Gran Vuelta al Valle. El ciclista consiguió así su segunda victoria en esta edición de la tradicional competencia regional.

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    En una definición que tuvo mucha intensidad, Cobarrubia llegó con autoridad a la línea de meta y celebró un nuevo triunfo. Detrás suyo arribó Santiago Videla, del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de San Juan, quien ocupó el segundo lugar. Completó el podio en el tercer lugar Octavio Mangiaterre, de la Agrupación 5 de Diciembre “B

    Posteriormente llegó el pelotón mayoritario, que completó la etapa sin que se produjeran diferencias significativas entre los principales candidatos.

    La competencia continuará el sábado con el tradicional recorrido hasta la subida de las Tres Cruces, en Paso Córdoba, y finalizará el domingo en Allen, con la clásica calesita.

    En la cuarta etapa de la 83.ª Vuelta al Valle 2026, disputada este viernes entre Cipolletti y Allen, el ciclista sanjuanino Rodrigo Díaz (JC Competición) mantuvo el liderazgo de la clasificación general. El líder de la carrera arribó dentro del pelotón mayoritario a 56 segundos de los escapados (2h32m08s), logrando defender sin sobresaltos la malla de puntero junto a su equipo JC Competición.

    Los primeros puestos no sufrieron modificaciones importantes. El uruguayo Anderson Maldonado (Cerro Largo) sigue como escolta a 20 segundos de Díaz, seguido por Mauro Domínguez a 22 segundos y Matías Cedeira a 26 segundos, mientras que Cobarrubia logró descontar 1 minuto y 6 segundos para subir al puesto 12.

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