La Selección Argentina recibe a Uruguay en un amistoso imperdible en la Bombonera

La Selección Argentina se presenta este viernes en La Bombonera para disputar el clásico ante Uruguay desde las 20:00 horas , en el marco de un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro representa el penúltimo compromiso del año para el combinado nacional que el próximo martes 17 cerrará el calendario frente a Costa Rica en Córdoba y marca un hito histórico: el primer partido de la Albiceleste desde el retiro definitivo de Lionel Messi .

El duelo de esta noche significará la edición número 198 del tradicional Clásico del Río de la Plata , un historial que muestra una clara ventaja para el seleccionado nacional con 92 victorias, frente a 58 triunfos uruguayos y 46 empates.

El combinado nacional inicia oficialmente un nuevo ciclo tras la renovación del contrato de Lionel Scaloni . Para esta doble fecha, el entrenador armó una lista de 28 futbolistas que combina la base histórica con importantes apuestas a futuro y ausencias obligadas por lesión o planificación.

Entre las principales novedades destacan las convocatorias de Aarón Anselmino y Mariano Troilo , además del regreso de Gonzalo Montiel . Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez , quien se recupera de una fractura de mandíbula, formará parte del banco de suplentes.

El cuerpo técnico debió reestructurar el equipo ante bajas sensibles: no fueron convocados Cristian "Cuti" Romero , Lautaro Martínez y Nicolás González por lesión, y tampoco figuran en la nómina Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso. Asimismo, Scaloni determinó no citar a jugadores de Boca Juniors debido a la agenda del club, enfocado en la definición de la Copa Sudamericana y la semifinal de la Copa Argentina.

Uruguay llega en reconstrucción y con Diego Forlán como interino

Del otro lado, la selección charrúa pisa el césped de La Bombonera inmersa en un proceso de profunda renovación institucional y deportiva. Tras la eliminación sufrida en la fase de grupos del Mundial 2026 y la posterior salida de Marcelo Bielsa, Diego Forlán entrenador de la Sub-20 asumió la conducción técnica de manera interina hasta marzo, mes en el que la AUF elegirá a las nuevas autoridades. Este será su segundo ciclo de partidos al frente del equipo mayor.

Para este compromiso, Forlán recupera a piezas clave como Federico Valverde (quien arrastraba una molestia física), además de contar con Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio, disponiendo del plantel completo. Sin embargo, en su primera prelista dejó al margen a Fernando Muslera, figura de Estudiantes de La Plata en su camino a la final de la Copa Libertadores. Desde el interior del plantel, referentes como Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo remarcaron la solidez y el crecimiento colectivo del grupo.

El antecedente más cercano en Brandsen 805 trae buenos recuerdos para la visita: en su última presentación en La Bombonera, Uruguay se impuso por 2-0 con tantos de Ronald Araújo y Darwin Núñez, un condimento extra que le imprime mayor tensión y atractivo a un clásico de máxima rivalidad sudamericana.