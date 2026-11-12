El mediocampista Enzo Fernández visitó el Estadio Monumental durante su día libre en la Selección Argentina y recibió una camiseta conmemorativa de parte de River.

Enzo Fernández volvió a su casa: visita al Monumental y regalo especial de River

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El mediocampista del Manchester City, Enzo Fernández, visitó el Estadio Monumental en un día libre de la Selección Argentina. Allí, se reencontró con el presidente de River, Stefano Di Carlo, quien le obsequió una camiseta especial en un emotivo reencuentro que rápidamente acaparó la atención de los hinchas en las redes sociales.

La camiseta conmemorativa, lanzada por el club en 2026 por sus 125 años, lleva el número 13 en la espalda, dorsal que Fernández utilizó durante su etapa en el club entre 2021 y 2022.

El futbolista, considerado uno de los mejores de su posición, aprovechó la jornada para recorrer las instalaciones del club que lo formó y compartió su visita en redes sociales con el mensaje "En casa".

El sentido regreso de Enzo Fernández al Monumental La visita se da en la previa de los amistosos que la Selección Argentina disputará en la fecha FIFA de noviembre, uno de ellos contra Uruguay en la Bombonera. Fernández, quien expresó su deseo de regresar a River en el futuro para ganar títulos, pudo reencontrarse con el ambiente del Millonario.

Durante su paso por River, Enzo Fernández disputó 52 partidos, marcó 12 goles y dio 10 asistencias, antes de emigrar al Benfica y luego al Chelsea, consolidándose en la élite del fútbol mundial.