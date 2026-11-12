Juan Carlos Portillo se acerca al 11 de River a 9 meses de su grave lesión

El volante Juan Carlos Portillo se acerca a River tras superar una larga lesión y podría sumar minutos en un amistoso contra Gimnasia.

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Después de pasar nueve meses fuera de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, el mediocampista Juan Carlos Portillo está cerca de regresar a la actividad futbolística en River. El jugador, quien sufrió la lesión en febrero durante un partido contra Argentinos Juniors, ha completado la mayor parte de los entrenamientos a la par de sus compañeros sin presentar inconvenientes musculares.

Aunque aún no ha recibido el alta médica oficial, la posibilidad de que Portillo participe en el amistoso informal contra Gimnasia el sábado por la mañana en el predio de Pilar se presenta como un paso significativo en su recuperación. El cuerpo técnico, liderado por Leo Ponzio, evalúa darle rodaje en un encuentro de mayor exigencia para testear su estado físico.

La vuelta del defensor, llegado desde Talleres a mediados de 2025, se planifica sin apurar los plazos. Si supera la prueba del amistoso, podría empezar a considerarse como una variante para los puestos de volante central o zaguero, aunque su regreso oficial al campo de juego se proyecta para 2027, contemplando la necesaria readaptación tras un extenso parate.

El regreso de portillo y su historial en river Juan Carlos Portillo llegó a River proveniente de Talleres en julio de 2025, en una operación conjunta con Matías Galarza Fonda. El club de Núñez adquirió el 90% de su pase por aproximadamente 8,5 millones de dólares, sumando el 25% de los pases de Alex Vigo y Federico Girotti. El jugador misionero, cuyo contrato con River se extiende hasta diciembre de 2028, ha disputado un total de 18 partidos, acumulando 1.202 minutos en cancha, con una asistencia, tres tarjetas amarillas y una expulsión.

La lesión, que lo marginó del equipo tras apenas un minuto y cuarenta segundos en cancha en febrero, fue una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Su recuperación ha sido lenta pero firme, con el acompañamiento de los kinesiólogos del club. Se espera que, tras superar este período de readaptación, pueda convertirse en una pieza de recambio para la próxima temporada.