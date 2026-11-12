Andrés Chávez criticó con dureza los comentarios sobre su sobrepeso tras el descenso

El exjugador del Club Atlético Aldosivi Andrés Chávez criticó duramente las declaraciones sobre su sobrepeso tras el descenso del equipo, calificándolas de falta de respeto.

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El delantero Andrés Chávez, con pasado en Boca Juniors, expresó su profundo malestar por los comentarios despectivos de un periodista respecto a su estado físico tras el descenso de Club Atlético Aldosivi. Las críticas, que se emitieron en una conferencia de prensa, fueron calificadas por Chávez como “algo doloroso” y de una falta de respeto que no se condice con la profesión periodística.

Chávez relató que estas declaraciones le llegan a su familia, lo que le genera una incomodidad particular al tener que consolarlos. Si bien reconoció que “un descenso es una situación muy difícil”, el jugador prefirió enfocarse en que “el equipo hizo todo lo posible hasta el último minuto para zafar”, descendiendo así “con la frente en alto”.

La polémica salida del delantero de Club Atlético Aldosivi El futbolista, que vistió la camiseta de Aldosivi en 13 ocasiones sin anotar goles, detalló la gravedad de los comentarios recibidos. Un periodista, según se desprende de la fuente, habría opinado que convocar al atacante, de 35 años, era una “mala praxis” y lo describió como “un exjugador” que “pesa 120 kilos, rueda, no corre”, además de señalarle un gol errado bajo el arco como causante del descenso.

🔥💣🎙️ “ES UN EXJUGADOR, PESA 120 KILOS”: EL DESCARGO DE UN PERIODISTA DE ALDOSIVI EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL PRESENTE DE ANDRÉS CHÁVEZ#oncecontraonce pic.twitter.com/gi0DpdblJ4 — Once contra once (@oncecontraaonce) October 31, 2026 Andrés Chávez consideró que quien realizó las afirmaciones “no merece ser llamado periodista” y lamentó tener que lidiar con la angustia familiar que estas situaciones generan. A pesar de la amargura del descenso, remarcó el esfuerzo del equipo hasta el final, calificándolo como “un trago amargo y una situación muy sufrida”.