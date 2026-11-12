Se define la Supercopa Argentina: Estudiantes busca otro título antes de la gran final ante Palmeiras

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia definirán este jueves al nuevo campeón de la Supercopa Argentina en una final con condimentos especiales para ambos. El partido comenzará a las 20 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba , con el Pincha buscando una nueva estrella antes de afrontar, el próximo 28 de noviembre, la gran final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Montevideo.

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El encuentro pondrá frente a frente a dos campeones de la temporada 2025. Estudiantes consiguió su lugar luego de quedarse con el Trofeo de Campeones, mientras que Independiente Rivadavia accedió gracias a la histórica conquista de la Copa Argentina. Para el equipo mendocino, además, será su primera participación en esta competencia.

La definición también tendrá un premio adicional. El ganador se clasificará a la Recopa de Campeones , una nueva competencia impulsada por la AFA que reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Rosario Central ya tiene asegurado uno de los lugares.

El equipo dirigido por Alexander Medina afrontará la Supercopa con la posibilidad de sumar un título local antes de uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club. El sábado 28 de noviembre enfrentará a Palmeiras en Montevideo por la final de la Copa Libertadores, por lo que la definición de este jueves aparece como una oportunidad para llegar fortalecido al gran objetivo continental.

Estudiantes viene de quedar afuera de los playoffs del Torneo Clausura, por lo que sus principales objetivos en el cierre de la temporada quedaron concentrados en estas dos finales. Además, buscará tomarse revancha en la Supercopa Argentina: su única participación anterior fue en 2024, cuando perdió 2-1 ante River después de comenzar ganando aquella definición.

Para esta noche, Medina analiza una estructura defensiva con cinco jugadores, aunque todavía mantiene algunas dudas en el equipo. Joaquín Correa está descartado y la principal incógnita pasa por la conformación del ataque y los nombres que acompañarán a Guido Carrillo.

Independiente Rivadavia va por otro capítulo histórico

Del otro lado estará un Independiente Rivadavia que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. La Lepra consiguió en 2025 su primer título nacional al conquistar la Copa Argentina y ahora tiene la posibilidad de sumar rápidamente una segunda estrella en la máxima categoría.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti será además el primer representante de Mendoza en disputar una Supercopa Argentina. Hasta el momento ningún equipo del interior del país consiguió levantar este trofeo, por lo que una victoria en Córdoba le permitiría romper otra barrera después de su consagración en la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia llega después de empatar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura y terminó séptimo en la Zona B. Su temporada continuará luego con otro desafío exigente: deberá visitar a Boca en los octavos de final de los playoffs.

Hora, TV y cómo se define la Supercopa Argentina

La final comenzará a las 20 en el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano de Córdoba. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal, Facundo Rodríguez y Lucio Méndez estarán como asistentes y Héctor Paletta tendrá a su cargo el VAR.

El encuentro podrá verse por ESPN Premium y vía streaming a través de Disney+ Premium. Si los equipos terminan empatados después de los 90 minutos habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15; si continúa la igualdad, el campeón se definirá por penales.

Las probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios o Edwin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La pelota comenzará a rodar a las 20 en Córdoba y, para Estudiantes, el calendario ya tiene marcada la siguiente gran cita: Palmeiras, el 28 de noviembre en Montevideo, por el título de la Copa Libertadores.