River visita a Aldosivi en busca de cerrar mejor posicionado y asegurar la localía en los playoffs

River visitará este jueves a Aldosivi con la necesidad de ganar para cerrar de la mejor manera posible la fase regular del Torneo Clausura. Ya clasificado a los playoffs, el equipo de Leonardo Ponzio ocupa el cuarto lugar de la Zona B y depende de sí mismo para conservar esa posición y asegurarse disputar como local los octavos de final.

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River: el árbitro Ramírez y Martínez Quarta, los focos

River se quedó sin margen: ya no puede entrar a la Libertadores por la tabla anual y solo le queda una vía

El encuentro comenzará a las 15 en el estadio José María Minella de Mar del Plata , con Bryan Ferreyra como árbitro y José Carreras a cargo del VAR. El partido podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports .

El Millonario llega golpeado después de perder 1-0 ante Boca en el Superclásico. Aquella derrota terminó de dejarlo sin posibilidades de conseguir un cupo a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual , por lo que ahora su única vía para ingresar al máximo torneo continental será consagrarse campeón del Clausura.

River suma 23 puntos y está cuarto en la Zona B, con una diferencia de gol de +5. Tiene las mismas unidades que Belgrano y Barracas Central, aunque por ahora los supera por diferencia de gol. Una victoria en Mar del Plata le permitirá conservar el cuarto puesto sin depender de ningún otro resultado y asegurarse la localía en los octavos.

El equipo ya no puede subir al tercer lugar, debido a que Gimnasia le sacó cinco puntos de ventaja. Sin embargo, si empata o pierde ante Aldosivi podría ser superado por Belgrano o Barracas Central , algo que modificaría tanto su posición como el rival y la condición de local o visitante para el primer cruce eliminatorio.

Con la tabla actual, River terminaría enfrentándose a Lanús en los octavos de final y jugaría el encuentro en el Monumental. El cuadro cruza al primero de una zona contra el octavo de la otra, al segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto.

Del otro lado estará un Aldosivi que llega con una realidad completamente diferente. El conjunto dirigido por Javier Sanguinetti ya consumó su descenso a la Primera Nacional después de perder 2-1 frente a Racing y disputará su último encuentro de la temporada en Primera División. Apenas consiguió tres victorias en 31 partidos entre Apertura y Clausura.

Ponzio deberá tocar la defensa por las expulsiones ante Boca

River tendrá dos modificaciones obligatorias respecto del equipo que comenzó el Superclásico. Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta no estarán disponibles después de las expulsiones sufridas en La Bombonera.

Giovanni González ingresaría como lateral derecho en reemplazo de Montiel, mientras que Lautaro Rivero acompañaría a Nicolás Otamendi en la zaga central. Marcos Acuña completaría la última línea.

En el mediocampo, Ponzio mantendría a Lucas Silva como volante central pese a su salida en el entretiempo ante Boca. Tobías Andrada y Tomás Galván completarían ese sector, mientras que Thiago Almada conservaría su lugar como enlace.

Arriba tampoco se esperan modificaciones: Ángel Correa acompañaría a Lucas Beltrán, mientras que Sebastián Driussi comenzaría nuevamente desde el banco. Juan Cruz Meza quedó afuera por un desgarro y entre los convocados apareció por primera vez el juvenil Elías Núñez.

Las probables formaciones de Aldosivi y River

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro; Juan Bautista Dadín y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El partido comenzará a las 15, tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports y contará con presencia de hinchas visitantes. Para River será el último paso antes de los mata-mata y una victoria le permitirá, al menos en octavos, trasladar la definición al Monumental.