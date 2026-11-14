    • 14 de noviembre de 2026 - 18:36

    Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina

    Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso con autoridad este sábado por la noche en el estadio Malvinas Argentinas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una noche de alto vuelo futbolístico en territorio cuyano, Boca Juniors volvió a ratificar su gran presente, goleó 3-0 a Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y sacó pasaje directo a la gran final de la Copa Argentina, instancia en la que definirá el título frente a Platense.

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    Con el envión anímico de haber conquistado recientemente el campeonato de la tabla anual, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena asumió el protagonismo desde el pitazo inicial, impuso condiciones en la mitad de la cancha y no le dio margen de reacción al Taladro.

    Los goles de una noche contundente

    La superioridad del elenco de la Ribera quedó plasmada en el marcador gracias a las conquistas de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, quienes capitalizaron las llegadas claras del equipo para sentenciar una eliminatoria sin sobresaltos.

    Con este triunfo en suelo mendocino bajo el arbitraje de Nazareno Arasa, Boca selló una actuación sólida tanto en defensa como en ataque y se aseguró la posibilidad de ir por otro trofeo oficial en el cierre de la temporada.

    La gran final ante Platense

    Tras superar con holgura el escollo de semifinales, el Xeneize ya enfoca todos sus cañones en el partido decisivo del certamen federal, donde lo espera Platense. En los próximos días, la organización de la Copa Argentina confirmará la fecha, el horario y la sede para el choque que coronará al nuevo campeón.

    Datos del partido

    • Resultado: Boca Juniors 3 - 0 Banfield

    • Goleadores: Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano (B)

    • Instancia: Semifinal de la Copa Argentina

    • Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

    • Árbitro: Nazareno Arasa (VAR: Lucas Novelli)

    • Próximo rival: Platense (Final)

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