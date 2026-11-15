Domínguez chicaneó a Boca antes de la final de la Sudamericana: "Hace 18 años que no ganan"

Eduardo Domínguez, director técnico de Atlético Mineiro, elevó la tensión previa a la final de la Copa Sudamericana al recordar la extensa racha de Boca Juniors sin ganar títulos internacionales. Tras el empate de su equipo ante Mirassol por el Brasileirao, el entrenador argentino minimizó las presiones sobre su plantel y las trasladó al club de la Ribera.

“Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18… ¿quién tiene más presión?”, disparó Domínguez ante la prensa, poniendo en duda la supuesta carga de su equipo.

El estratega también se refirió a la reciente obtención de la Tabla Anual por parte de Boca, señalando que “hacía tres años que no ganaban nada dentro del país”. Domínguez enfatizó la creencia de su grupo en su propio trabajo como un factor clave para afrontar la definición en Barranquilla.

La preparación de Atlético Mineiro ante la sequía A pesar de que Atlético Mineiro acumula siete partidos sin conocer la victoria y ocupa el séptimo puesto del Brasileirao, Domínguez destacó la fortaleza grupal y la preparación del plantel. El DT alineó a varios titulares en el último encuentro del torneo local, buscando mantener el ritmo de competencia de cara a la final. “Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer”, afirmó.

Domínguez señala las diferencias con Boca El entrenador argentino también aludió a las diferencias de calendario y viajes entre ambas competencias. Según sus cálculos, Atlético Mineiro recorrió más de 20.000 kilómetros y disputó 66 partidos en lo que va del año, en contraste con los 52 de Boca. Domínguez considera que esto, sumado a la intensidad del fútbol brasileño, posiciona al equipo argentino como favorito.