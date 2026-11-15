Desamparados va por una tarde histórica en La Pedrera: busca la final de Cuyo y el pasaje al Argentino del Interior 2027

Hay tardes que quedan marcadas a fuego en la memoria de un club, y este domingo Sportivo Desamparados sale a escribir un capítulo que puede significar un verdadero antes y después en su historia reciente . A casi 500 kilómetros de San Juan, en el imponente Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis, el flamante campeón anual del fútbol sanjuanino e nfrentará desde las 16 a Defensores de Belgrano de Justo Daract por la revancha de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Locura puyutana: los hinchas de Desamparados organizan una caravana a San Luis para ir por el pase a la final

El presente que atraviesa Desamparados invita a soñar en grande. El plantel conducido por Mauricio Del Cero llega con la enorme motivación de haber conquistado el título oficial a nivel local, cortando una larga espera de 35 años que en Puyuta no se festejaba desde 1991. Como único representante sanjuanino que sigue en carrera y respaldado por una campaña con números contundentes, el Víbora intentará hacer valer el categórico 4-0 obtenido en el partido de ida. Ese resultado le otorga un margen importante: incluso cayendo por hasta tres goles de diferencia sacará boleto a la instancia decisiva, mientras que una derrota por cuatro tantos estiraría la definición a los penales.

Pero el aliciente deportivo va mucho más allá de quedar a las puertas de la final por el anhelado ascenso al Torneo Federal A. Clasificar hoy significará, además, conquistar un objetivo estratégico de enorme valor: asegurarse un pasaje al Torneo Argentino del Interior, la nueva categoría del fútbol argentino que se estrenará en marzo de 2027 y que funcionará como una suerte de antiguo Argentino B.

De acuerdo con el formato establecido, los dos ganadores de esta Cuarta Ronda accederán a la final de la Región Cuyo y, con ese solo paso, garantizarán su continuidad en competencias nacionales para la próxima temporada. De clasificar Desamparados a la final, posiblemente se medirá en esa serie ante un viejo conocido como Pacífico de General Alvear. Quien resulte ganador de esa final tras los encuentros ida y vuelta, jugará la final interregional por el ascenso directo al Federal A; en caso de caer en ese cruce decisivo, también tendrá asegurado su lugar en la flamante divisional.

De este modo, si Desamparados logra sortear la llave de esta tarde, evitará tener que aguardar hasta el próximo Regional Amateur -al que ya estaba clasificado por ser el último campeón local- para volver a competir en el plano nacional.

Para afrontar este compromiso, la delegación viajó ayer rumbo a tierras puntanas y quedó concentrada en un hotel de Villa Mercedes. En lo futbolístico, Del Cero tendrá una de cal y una de arena, recupera a Omar Benavídez, quien dejó atrás un desgarro que lo marginó durante casi tres semanas, pero tendrá en duda a Tomás Garro: el talentoso mediocampista arrastra una molestia en la rodilla y el cuerpo técnico lo mantiene entre algodones para definir si estará desde el arranque.

Enfrente estará un Defensores de Belgrano herido en su orgullo, que intentará revertir la pálida imagen dejada en San Juan y apelar a la mística de su localía para dar vuelta una historia que parece cuesta arriba, aunque en el fútbol nada está sentenciado hasta el pitazo final. El duelo contará con el arbitraje de una terna de Río Cuarto, Córdoba, encabezada por Juan Vaselli como juez principal, secundado por Nicolás Rivero y Noelia Tissera como asistentes, y Bruno Gómez como cuarto árbitro.

Como condimento especial para una jornada cargada de emoción, Desamparados no estará solo lejos de casa. Gracias a la habilitación de unas 4.000 localidades dispuesta por el club puntano para público neutral, una verdadera marea de hinchas sanjuaninos acompañará al equipo en La Pedrera, transformando la tarde en Villa Mercedes en una fiesta inolvidable para todo el pueblo puyutano.

Un viejo conocido como posible rival en la final

En la otra llave semifinal de la Región Cuyo, Sportivo Pacífico de General Alvear recibirá esta noche a Atlético Argentino de Mendoza con la tranquilidad de haber goleado 5-1 en el encuentro de ida. Si se mantienen las tendencias de ambas series, la final cuyana volverá a cruzar a Desamparados y Pacífico, reeditando la apasionante definición de 2025 en la que el Víbora se impuso por penales antes de caer frente a Ben Hur en la final por el ascenso.