    • 15 de noviembre de 2026 - 13:36

    Ilusión en marcha: Desamparados enfrenta a Defensores de Belgrano para sellar su pase de ronda

    El Víbora visita al equipo puntano desde las 16 horas en el partido de vuelta de la Cuarta Fase del Torneo Regional Amateur. En la ida consiguió una contundente goleada por 4-0.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados afronta esta tarde una parada decisiva en su camino dentro del Torneo Regional Amateur. A partir de las 16 horas, el Víbora se mide en condición de visitante frente a Defensores de Belgrano en el imponente estadio La Pedrera de Villa Mercedes, en el marco del encuentro de vuelta correspondiente a la Cuarta Fase de la competencia federal.

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    El equipo sanjuanino arriba a territorio puntano respaldado por una diferencia sustancial obtenida en el primer capítulo de la llave. En el duelo de ida disputado en el Serpentario, Desamparados impuso condiciones con absoluta autoridad y se quedó con un contundente 4-0, dejando la eliminatoria encarrilada pero con la obligación de ratificar su jerarquía futbolística durante los noventa minutos restantes.

    Para este compromiso determinante, el entrenador Mauricio Del Cero diagramó una planificación enfocada en la concentración y el descanso óptimo del plantel, que emprendió viaje hacia San Luis en la tarde del sábado. El cuerpo técnico sabe que la clave pasará por hacer un partido inteligente, administrar la ventaja numérica con la cabeza fría y evitar conceder espacios que permitan la reacción tempranera del rival.

    En la vereda de enfrente, Defensores de Belgrano apostará al empuje de su localía para intentar forzar una hazaña deportiva. El conjunto puntano saldrá decidido a presionar desde el pitazo inicial, buscando un descuento rápido que logre incomodar al conjunto cuyano y reavivar la serie ante su público.

    Sin embargo, el Víbora no estará solo en suelo visitante. La expectativa del pueblo víbora se trasladó masivamente hacia Villa Mercedes, donde alrededor de cuatro mil simpatizantes puyutanos copan las tribunas de La Pedrera para alentar al equipo en busca de otro paso firme hacia el ascenso federal.

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