    • 15 de noviembre de 2026 - 11:29

    Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el ascenso a Primera: hora, sede y cómo ver la final

    Godoy Cruz y Club Social y Deportivo Tristán Suárez disputan este domingo en Córdoba la gran final para conseguir el ascenso a la Liga Profesional.

    Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el ascenso a Primera: hora, sede y cómo ver la final

    Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el ascenso a Primera: hora, sede y cómo ver la final

    Foto:

    Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán este domingo 15 de noviembre por la final de la Primera Nacional 2026, en un partido que definirá al campeón de la categoría y al primer equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Profesional 2027. El encuentro se disputará en Córdoba, en el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano.

    Leé además

    Franco Colapinto tiene un sueldo fijo estimado de 1,5 millones de dólares anuales.

    Franco Colapinto: su salario en F1 y la abismal diferencia con Pierre Gasly
    el orgullo de tres historicas que vieron nacer y crecer a la liga f7

    El orgullo de tres históricas que vieron nacer y crecer a la Liga F7

    Por Federico Frias

    El Tomba buscará regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol argentino, después de haber perdido la categoría en noviembre de 2025. Del otro lado estará el Lechero, que intentará conseguir el primer ascenso de su historia a Primera División, luego de una gran campaña en la segunda categoría. Ambos equipos finalizaron en lo más alto de sus respectivas zonas y se ganaron el derecho a disputar esta definición.

    El partido se disputará en el estadio Feliciano Gambarte, de Godoy Cruz, y se espera una gran cantidad de público. El clima acompaña con temperaturas ideales para el desarrollo del juego.

    Cómo llega Godoy Cruz a la gran definición

    El conjunto mendocino llega a la final después de una temporada con dos momentos bien marcados. Tras un comienzo irregular, la apuesta por Pablo De Muner logró mejorar el funcionamiento del equipo. Godoy Cruz finalizó primero en la Zona A con 66 puntos, los mismos que Ferro, pero con mejor diferencia de gol. Martín Pino, con 19 goles, es una de las principales cartas ofensivas del equipo.

    El camino de Club Social y Deportivo Tristán Suárez hacia la final

    La fortaleza de Tristán Suárez reside en su aspecto defensivo, con apenas 16 goles recibidos en la fase regular y solo cuatro derrotas. El equipo de José María Martínez, conducido por el DT Pancho Martínez, buscará consolidar su gran campaña y dar el salto más importante de su historia.

    En caso de que los equipos terminen igualados durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad continúa, el primer ascenso a la Liga Profesional se definirá mediante una tanda de penales. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desamparados va por el pasaje a la final de la Región Cuyo y por la clasificación al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027. 

    Desamparados va por una tarde histórica en La Pedrera: busca la final de Cuyo y el pasaje al Argentino del Interior 2027

    Por Vanessa Chaparro
    Momento. Inés Gutiérrez regresó de las lesiones y lo hizo para ser campeona Iberoamericana en Mar del Plata.

    Inés Gutiérrez volvió a la gloria en Mar del Plata y es campeona Iberoamericana

    Por Ariel Poblete
    san juan cerro los juegos binacionales de mendoza con 17 medallas y un brillante desempeno en ciclismo

    San Juan cerró los Juegos Binacionales de Mendoza con 17 medallas y un brillante desempeño en ciclismo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Dinamarca goleó 4-1 a Portugal en el primer partido de la selección lusa desde el retiro de Cristiano Ronaldo. Højlund marcó dos goles en Braga.

    Sin Cristiano y en la noche de su homenaje: Dinamarca aplastó 4-1 a Portugal

    Por Redacción Diario de Cuyo