Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el ascenso a Primera: hora, sede y cómo ver la final

Godoy Cruz y Club Social y Deportivo Tristán Suárez disputan este domingo en Córdoba la gran final para conseguir el ascenso a la Liga Profesional.

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Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán este domingo 15 de noviembre por la final de la Primera Nacional 2026, en un partido que definirá al campeón de la categoría y al primer equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Profesional 2027. El encuentro se disputará en Córdoba, en el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano.

El Tomba buscará regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol argentino, después de haber perdido la categoría en noviembre de 2025. Del otro lado estará el Lechero, que intentará conseguir el primer ascenso de su historia a Primera División, luego de una gran campaña en la segunda categoría. Ambos equipos finalizaron en lo más alto de sus respectivas zonas y se ganaron el derecho a disputar esta definición.

El partido se disputará en el estadio Feliciano Gambarte, de Godoy Cruz, y se espera una gran cantidad de público. El clima acompaña con temperaturas ideales para el desarrollo del juego.

Cómo llega Godoy Cruz a la gran definición El conjunto mendocino llega a la final después de una temporada con dos momentos bien marcados. Tras un comienzo irregular, la apuesta por Pablo De Muner logró mejorar el funcionamiento del equipo. Godoy Cruz finalizó primero en la Zona A con 66 puntos, los mismos que Ferro, pero con mejor diferencia de gol. Martín Pino, con 19 goles, es una de las principales cartas ofensivas del equipo.

El camino de Club Social y Deportivo Tristán Suárez hacia la final La fortaleza de Tristán Suárez reside en su aspecto defensivo, con apenas 16 goles recibidos en la fase regular y solo cuatro derrotas. El equipo de José María Martínez, conducido por el DT Pancho Martínez, buscará consolidar su gran campaña y dar el salto más importante de su historia.