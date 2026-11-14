    • 14 de noviembre de 2026 - 21:13

    San Juan cerró los Juegos Binacionales de Mendoza con 17 medallas y un brillante desempeño en ciclismo

    La delegación de San Juan culminó su participación en la 27ª edición del certamen de integración andina con una cosecha histórica de 17 preseas (5 de oro, 6 de plata y 6 de bronce).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una destacada actuación colectiva en suelo mendocino, la delegación de San Juan puso punto final a su participación en la 27ª edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina. La provincia coronó el certamen con una cosecha total de 17 medallas repartidas en 5 de oro, 6 de plata y 6 de bronce, mejorando notablemente lo realizado el año pasado en Maule.

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    Los 180 integrantes de la comitiva sanjuanina contaron con el acompañamiento permanente de las autoridades de la Secretaría de Deportes, encabezadas por el secretario Pablo Tabachnik, el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

    Ciclismo dorado y podios en el cierre

    La última jornada de competencias estuvo marcada por emociones fuertes y grandes resultados para los deportistas sanjuaninos. El plato fuerte llegó desde la disciplina del ciclismo, donde la provincia se consagró por doble partida en la prueba de Gran Fondo:

    Yoselín Contreras se quedó con la medalla de oro en la rama femenina (con Bárbara Uliarte en el 7° puesto y Dayana Dávila en el 8°).

    Lautaro Cobarrubia hizo lo propio en la categoría masculina al colgarse la presea dorada, escoltado por Facundo Tivani (4°) y Felipe Lucero (7°).

    A estas consagraciones se sumaron la medalla de bronce obtenida por Sofía Ovalles en los 200 metros libres de natación y la valiosa medalla de plata lograda por el seleccionado de vóley masculino, que cayó en una disputada final ante el combinado local de Mendoza por 3 a 1.

    El balance de una delegación protagonista

    A lo largo de los diferentes días de competencia, San Juan supo mantenerse en los primeros planos gracias al esfuerzo de sus deportistas en múltiples disciplinas:

    Atletismo: Fue uno de los grandes motores de la delegación, aportando múltiples medallas doradas y podios nacionales de la mano de figuras como José Valentín Ramos Castro e Isabella Gómez Pose, además del histórico relevo 4x100m femenino.

    Natación y Taekwondo: Mantuvieron una sólida regularidad con podios constantes, destacándose las actuaciones de Sofía Ovalles y María Inés Vizzo.

    Deportes de conjunto: El vóley masculino brilló con su subcampeonato, el vóley femenino se ubicó en el 5° puesto tras superar a O'Higgins, el básquet y el balonmano completaron buenas actuaciones en sus respectivas ubicaciones finales (destacando el 7° puesto del básquet masculino y el 6° en handball).

    Con este balance, la provincia cierra un ciclo inolvidable en Mendoza, ratificando el crecimiento sostenido del deporte federado y formativo sanjuanino a nivel internacional.

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