    • 14 de noviembre de 2026 - 10:50

    Tras el temporal, más de 5.100 usuarios continúan sin luz en San Juan: las zonas más afectadas

    El pico de cortes alcanzó a casi 14.000 suministros durante la noche del viernes. Media Agua y Valle Fértil concentran los mayores daños en la red eléctrica, donde trabajan cuadrillas para reponer columnas caídas.

    Gran parte de San Juan sufrió el temporal y muchas zonas continúan sin luz.&nbsp;

    Gran parte de San Juan sufrió el temporal y muchas zonas continúan sin luz. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la provincia durante la noche del viernes 13 de noviembre provocó severas fallas en las redes de distribución eléctrica de San Juan. Si bien el servicio comenzó a normalizarse de manera paulatina, más de 5.100 usuarios continuaban sin suministro durante la mañana de este sábado.

    Leé además

    violento temporal en embarcacion: arboles arrancados, techos volados y calles anegadas en el norte salteno

    Violento temporal en Embarcación: árboles arrancados, techos volados y calles anegadas en el norte salteño
    las intensas lluvias provocaron inundaciones en huaco y otras localidades de jachal

    Las intensas lluvias provocaron inundaciones en Huaco y otras localidades de Jáchal

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según el relevamiento oficial, el momento más crítico se registró durante la noche del viernes, cuando se alcanzó un pico de 13.835 suministros interrumpidos en distintos departamentos de la provincia. Con el correr de las horas y la mejora de las condiciones climáticas, las cuadrillas técnicas pudieron salir a trabajar y, hacia las 10:00 de este sábado 14 de noviembre, la cifra de afectados descendió a 5.146 usuarios.

    El impacto del fenómeno climático se sintió con mayor fuerza en las zonas de Media Agua y Valle Fértil. De acuerdo con los reportes preliminares de Naturgy San Juan S.A., los operarios concentran sus esfuerzos en la zona de San Antonio, en Valle Fértil, donde trabajan en la reparación de más de 14 columnas de media tensión dañadas.

    El objetivo es restituir cuanto antes la energía eléctrica a la Villa de San Agustín y localidades aledañas, mientras que el Parque Provincial Ischigualasto ya cuenta con el servicio normalizado.

    Reclamos, líneas de guardia y sanciones

    Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) informaron que supervisan las tareas de reparación y auditan los tiempos máximos de reposición establecidos en los contratos de concesión de Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. En caso de verificarse incumplimientos en los plazos, se aplicarán sanciones cuyo monto se acredita íntegramente como bonificación directa en las facturas de los usuarios afectados.

    Asimismo, recordaron que ante daños en instalaciones internas o artefactos eléctricos provocados por las alteraciones del servicio, los damnificados deben presentar el reclamo correspondiente ante la distribuidora, trámite que también será auditado por el organismo regulador.

    Por último, se solicita a la población mantener distancia ante situaciones de peligro en la vía pública —como cables cortados, postes inclinados o ramas sobre las líneas— y comunicarse de inmediato con las guardias de emergencia:

    • Naturgy San Juan S.A.: 0800-666-3637
    • D.E.C.S.A.: 496-1784

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    incumplimientos y morosidad: el ipv revoco otras ocho adjudicaciones de viviendas en san juan

    Incumplimientos y morosidad: el IPV revocó otras ocho adjudicaciones de viviendas en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sábado nublado en San Juan. 

    Sábado gris en San Juan: del calor extremo a un marcado descenso, así estará el tiempo este 14 de noviembre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    vanesa alganaraz, de 9 de julio: el sueno de posicionar su tierra como un punto turistico de preferencia

    Vanesa Algañaraz, de 9 de Julio: el sueño de posicionar su tierra como un punto turístico de preferencia

    Por Celeste Roco Navea
    las lluvias llegaron a ischigualasto y podrian suspender las visitas del turno manana

    Las lluvias llegaron a Ischigualasto y podrían suspender las visitas del turno mañana

    Por Redacción Diario de Cuyo