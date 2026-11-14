Tras el temporal, más de 5.100 usuarios continúan sin luz en San Juan: las zonas más afectadas

El pico de cortes alcanzó a casi 14.000 suministros durante la noche del viernes. Media Agua y Valle Fértil concentran los mayores daños en la red eléctrica, donde trabajan cuadrillas para reponer columnas caídas.

El fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la provincia durante la noche del viernes 13 de noviembre provocó severas fallas en las redes de distribución eléctrica de San Juan. Si bien el servicio comenzó a normalizarse de manera paulatina, más de 5.100 usuarios continuaban sin suministro durante la mañana de este sábado.

Según el relevamiento oficial, el momento más crítico se registró durante la noche del viernes, cuando se alcanzó un pico de 13.835 suministros interrumpidos en distintos departamentos de la provincia. Con el correr de las horas y la mejora de las condiciones climáticas, las cuadrillas técnicas pudieron salir a trabajar y, hacia las 10:00 de este sábado 14 de noviembre, la cifra de afectados descendió a 5.146 usuarios.

El impacto del fenómeno climático se sintió con mayor fuerza en las zonas de Media Agua y Valle Fértil. De acuerdo con los reportes preliminares de Naturgy San Juan S.A., los operarios concentran sus esfuerzos en la zona de San Antonio, en Valle Fértil, donde trabajan en la reparación de más de 14 columnas de media tensión dañadas.

El objetivo es restituir cuanto antes la energía eléctrica a la Villa de San Agustín y localidades aledañas, mientras que el Parque Provincial Ischigualasto ya cuenta con el servicio normalizado.

Reclamos, líneas de guardia y sanciones Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) informaron que supervisan las tareas de reparación y auditan los tiempos máximos de reposición establecidos en los contratos de concesión de Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. En caso de verificarse incumplimientos en los plazos, se aplicarán sanciones cuyo monto se acredita íntegramente como bonificación directa en las facturas de los usuarios afectados.