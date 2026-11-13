    • 13 de noviembre de 2026 - 23:09

    Las lluvias llegaron a Ischigualasto y podrían suspender las visitas del turno mañana

    Las precipitaciones se registraron este viernes por la noche y dejaron incertidumbre sobre el estado de los caminos del circuito turístico. Este sábado realizarán una inspección para determinar si están dadas las condiciones de seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las lluvias registradas durante la noche de este viernes en el área del Parque Provincial Ischigualasto encendieron una señal de alerta sobre el funcionamiento del circuito turístico. La importante cantidad de agua caída impidió conocer, por el momento, en qué condiciones quedaron los caminos y si están dadas las garantías necesarias para recibir visitantes.

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    Según informaron oficialmente, las precipitaciones se produjeron entre las 22 y las 22:30. Ante este escenario, las autoridades del parque resolvieron realizar una inspección durante las primeras horas de este sábado para evaluar el estado de los caminos y las condiciones de seguridad.

    Una vez finalizado el relevamiento, se comunicará oficialmente cómo será el funcionamiento del predio. Sin embargo, desde el Parque advirtieron que, debido a las condiciones climáticas registradas, es altamente probable que deban suspenderse los ingresos correspondientes al turno mañana.

    La decisión definitiva dependerá de los resultados de la inspección que realizará el personal del lugar.

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