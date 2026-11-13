    • 13 de noviembre de 2026 - 11:01

    Hidráulica avanza con trabajos de encauzamiento en Jáchal y Valle Fértil ante posibles lluvias y bajada de creciente

    Con maquinaria pesada, limpian ríos y colectores de crecientes para mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos. En Jáchal, una intervención de esta magnitud no se hacía desde hace unos 15 años.

    Trabajos de Hidráulica.

    Trabajos de Hidráulica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Departamento de Hidráulica ejecuta trabajos de limpieza y encauzamiento en los departamentos de Jáchal y Valle Fértil, en el marco de las acciones de mitigación coordinadas por el COPRE (Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias). Las tareas incluyen la remoción y redistribución de material, la recuperación de cauces y la reconstrucción de defensas, con el objetivo de resguardar zonas pobladas e infraestructura hídrica ante posibles lluvias intensas y bajadas de creciente durante el verano.

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    En Jáchal, las tareas avanzan en el río Jáchal con dos frentes de obra. Antes del cruce con el puente de calle Eugenio Flores trabajan dos topadoras, y aguas abajo opera otra máquina similar. Se estima que trabajos de este tipo no se realizaban en el sector desde hace unos 15 años. Según cada tramo, el material extraído se retira hacia la margen derecha o se redistribuye en ambas márgenes, para recuperar la sección del cauce y favorecer el escurrimiento.

    En paralelo, en la zona poblacional de San José de Jáchal, una excavadora limpia los colectores de crecientes. Ya se completaron los de calle Vieja, Población, Rincón y Portezuelo, y el cronograma continuará con los de San Isidro, calle Rojas, calle Chepes y calle Honda. En Huaco avanza un frente en la defensa del Río Huaco, y en Niquivil se trabaja para proteger el Canal Niquivil y a la población.

    En Valle Fértil, las tareas se concentran en Astica, donde se encauza el río y se reconstruye una defensa que se había roto años atrás. La base de piedras del cauce, producto del arrastre natural, requiere un acondicionamiento específico del lecho. La reparación es clave para proteger el canal de distribución matriz y la pileta del Departamento de Hidráulica, además de la población ante posibles crecidas.

    Los trabajos continúan por los dos brazos del río hacia el Este, hasta las alcantarillas de la ruta provincial 510, donde se realizan defensas y despeje de material. Además, se sumará otra máquina para intervenir en el río Valle Fértil, a la altura de Villa San Agustín.

    Desde Hidráulica aclararon que se trata de trabajos de mitigación: no eliminan el riesgo hídrico de la zona, pero buscan mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir su impacto ante eventuales lluvias.

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