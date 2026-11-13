Una figura nacional se casa en Caucete: "Compramos unas alianzas de acero quirúrgico que nos salieron tres mil pesos"

Caucete será escenario de un casamiento particular. La influencer de San Luis conocida como "La Chochi" , quien por estos días se encuentra en San Juan, se casará esta tarde con su pareja, Emiliano, en una ceremonia religiosa que tendrá lugar a las 20.30 en la Iglesia Ministerio Nueva Vida.

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La noticia tomó repercusión a partir de las publicaciones que ambos compartieron en sus redes sociales, donde dieron detalles de la celebración y sorprendieron con una particular decisión: no habrá pedidos de dinero, regalos ni una gran fiesta. Según explicaron, el objetivo principal es recibir la bendición de Dios.

A través de sus redes, La Chochi hizo extensiva la invitación a quienes quieran acompañarlos en este momento especial. "Están todos invitados para el que quiera estar presente, los esperamos", expresó.

Por su parte, Emiliano publicó un video en el que explicó los motivos de la decisión y aclaró que no compartirán ningún alias bancario para recibir transferencias o colaboraciones económicas.

"Nos casamos para recibir la bendición de Dios, no plata" , afirmó el novio, quien contó que incluso ya consiguieron prestada la ropa que utilizarán durante la ceremonia.

En ese sentido, también reveló un detalle que llamó la atención: las alianzas que utilizarán serán de acero quirúrgico y tuvieron un costo de apenas tres mil pesos.

"Compramos unas alianzas de acero quirúrgico que nos salieron tres mil pesos. No necesitamos otra cosa, no nos interesa fiesta, regalos ni plata", explicó Emiliano.

De esta manera, la pareja eligió celebrar su unión en una ceremonia religiosa sencilla y abierta a quienes quieran compartir el momento. La cita será este viernes a las 20.30 en la Iglesia Ministerio Nueva Vida de Caucete, donde La Chochi y Emiliano darán el sí.

La historia de la influencer "La Chochi"

La influencer Roxana Beatriz Agüero, más conocida como “La Chochi”, se ganó el cariño del público mostrando su vida en el campo, sus recetas caseras y su carisma natural, resumido en su popular muletilla: "Que shico".

Roxana tiene 35 años, es oriunda de San Luis y vive junto a su familia a la vera de la ruta 147, cerca de Pescadores. Se crió en La Botija, una zona rural, y suele aparecer en sus videos acompañada de Emiliano y sus cinco hijos.

Su historia en las redes comenzó de manera espontánea, cuando publicó un video comiéndose un quirquincho, lo que llamó la atención de los usuarios. La repercusión fue tan positiva que decidió seguir compartiendo contenidos sobre la vida en el campo y las tradiciones rurales.

El apodo “La Chochi” nació en su infancia: sus compañeros de la escuela la llamaban así porque fabricaba chupetines caseros con palitos de jarilla y azúcar tostada, que repartía entre sus amigos en una zona donde no había negocios y los vendedores ambulantes pasaban cada 15 días.

Con el tiempo, se mudó a la ciudad de San Luis en busca de una mejor educación a sus hijos y atender su salud, ya que padece diabetes.

En su perfil de Instagram se presenta diciendo: "Hola, soy La Chochi y junto a mi esposo Emiliano hacemos estos videos para ustedes. ¡Síganme los buenos! ¡Qué shicooo!".