Sandra Flores, de Caucete: retomó un proyecto familiar que había quedado abandonado y se perfeccionó viendo videos por YouTube

Sandra Flores es la cara visible de Jelú , el emprendimiento familiar que hoy en día lleva adelante junto a sus dos hijos. Si bien el mismo ya había tenido sus primeros pasos años atrás, durante mucho tiempo estuvo inactivo, hasta que la necesidad de un ingreso extra llevó a activar la propuesta y hacerla crecer.

Una herramienta de protección inteligente para cuidar a los trabajadores mineros, el proyecto que representará a San Juan a nivel nacional

Jelú está enfocada en el diseño y elaboración de piezas artesanales decorativas para el hogar y el jardín. El uso de materiales como cemento gris, blanco y yeso permite que cada pieza sea única y resistente; mientras que el diferencial es el agregado de materiales descartables para la decoración de cada pieza.

“Mi hijo menor egresa este año de la secundaria y necesitábamos un ingreso extra. Como ya teníamos los moldes decidimos retomar el emprendimiento que yo había comenzado con el padre de mis hijos. Ellos me ayudan, uno se encarga de la elaboración del cemento, otro del armado de la maceta y yo le doy el toque artístico”, comenta entre risas.

Sucede que, de acuerdo a lo que explicó a DIARIO DE CUYO, gran parte de las técnicas que maneja para la decoración las aprendió mirando videos de YouTube, probando, descartando y animándose. “Te lo juro, aprendí mirando videos”, sostiene, orgullosa de lo que ha logrado hasta el momento en tan poco tiempo.

Así, Sanda divide sus días entre las aulas, donde enseña teatro e inglés; y el emprendedurismo, donde pone a prueba su creatividad para sacar a su familiar adelante.

Emprendedora del Sol: la insistencia de sus compañeras y la emoción de compartir lo aprendido con sus hijos

Con el emprendimiento en marcha, Sandra comenzó a tener una mayor presencia en las ferias del departamento, donde podía vender sus productos, darse a conocer y también tomar contacto con otras mujeres que, como ella, buscaban una manera de progresar. Fue entre charlas de feria que comenzaron a insistirle en que se inscribiera para la Emprendedora del Sol.

“Las chicas me decían que me inscribiera, pero lo pensaba y me daba vergüenza. Unos días antes del cierre me animé y decidí inscribirme. Me tuvieron en vilo un montón de tiempo porque no nos decían cuál era el resultado”, asegura la caucetera recordando cómo vivió los momentos antes de enterarse que había sido elegida como la represente departamental.

Para Sandra, haber sido elegida ya es un premio y un orgullo. Sostiene que es un honor representar a su departamento y en ella a todas las mujeres emprendedoras de Caucete que siguen sus sueños, que buscan crecer y que se la rebuscan para ser un sustento para sus familias. “La verdad es un honor”, subraya.

Sin importar el resultado que se de durante la Fiesta del Sol, para la caucetera toda la instancia previa es una oportunidad inigualable para proyectar la expansión de su proyecto. Las capacitaciones e intercambio de experiencias brindadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación son herramientas invaluables.

“Estoy muy agradecida de lo que va pasando. Es como que me voy con la cabeza llena de ideas y solo quiero ir y metérselas en la cabeza a mis hijos”, contó.

Con 56 años, Sonia comparte su emprendimiento con su hijo de 17, que se prepara para culminar la secundaria, y con su hijo de 22 años, quien está haciendo el camino para recibirse de profesor de danza. Combinando sus trabajos y obligaciones con el emprendimiento, las aspiraciones están puestas en encontrar un sitio donde puedan ampliar la producción, no solo en cantidad, sino en variedad de productos, ofreciendo mobiliario o artículos de decoración de mayor dimensión.

“Emprendedora del Sol nos permite conocer proyectos muy hermosos. Nos ayudan mucho, nos dan información y nos hacen sentir muy empoderadas, y eso es lindo”, concluyó Sandra Flores.