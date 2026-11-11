    • 11 de noviembre de 2026 - 20:35

    Conflicto universitario en San Juan: Adicus se suma al paro nacional por 7 días y no habrá clases en la UNSJ

    La medida de fuerza comenzará este jueves 12 y se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. El gremio docente exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de deudas salariales y la inclusión de recursos suficientes en el Presupuesto 2027.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El reclamo salarial y presupuestario en la educación superior suma un nuevo capítulo de tensión. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus) confirmó su adhesión al paro nacional de siete días convocado por las federaciones universitarias del país, por lo que la actividad académica en la UNSJ se verá fuertemente paralizada desde este jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre.

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    La protesta alcanza a las universidades públicas de todo el territorio nacional y se da en el marco del conflicto continuo que mantienen las representaciones gremiales con el Gobierno nacional por la pérdida del poder adquisitivo del sector y la falta de partidas presupuestarias para el funcionamiento institucional.

    Los reclamos puntuales de los docentes

    A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, Adicus detalló los ejes centrales que motivan la medida de fuerza prolongada:

    • Financiamiento Universitario: Exigen la aplicación inmediata y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
    • Deuda salarial: Reclaman la regularización y el pago inmediato de las sumas adeudadas a la docencia universitaria y preuniversitaria.

    Presupuesto 2027: Solicitan que la pauta presupuestaria para el próximo ejercicio contemple los parámetros de la ley de financiamiento, garantizando los fondos necesarios para salarios, investigación y funcionamiento edilicio.

    Siete días de paralización en el sistema universitario

    La huelga de una semana consecutiva busca visibilizar el fuerte deterioro de las escalas salariales de docentes y nodocentes, además de presionar por una recomposición real en las instancias de paritaria nacional.

    Con esta ratificación por parte de Adicus, el dictado de clases en las distintas facultades de la Universidad Nacional de San Juan, así como en sus institutos preuniversitarios (Colegio Central Central Cuyo, Escuela de Comercio y Escuela Industrial), registrará un elevado nivel de ausentismo, reabriendo la disputa en torno a los recursos y el futuro de la educación pública superior en la Argentina.

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