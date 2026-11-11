En Valle Fértil habrá una capacitación teórica y práctica en conducción y uso responsable de vehículos 4x4

Con el objetivo de fortalecer el perfil laboral de los habitantes de Valle Fértil e incrementar sus posibilidades de inserción en sectores estratégicos como la minería, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, lanzó una nueva propuesta formativa enfocada en el manejo defensivo y la correcta operación de unidades de doble tracción.
La iniciativa está destinada a propietarios y usuarios de vehículos 4x4 que deseen incorporar conocimientos específicos y técnicas avanzadas de conducción. La capacitación contará con certificación ISO, lo cual otorga un aval de estándar internacional a la trayectoria de los participantes y perfecciona su currículum profesional de cara a la creciente demanda laboral en la provincia.
Ejes de la capacitación en Valle Fértil
El trayecto formativo combinará aspectos teóricos con prácticas en terreno, orientadas a desarrollar destrezas de seguridad, control y mantenimiento preventivo. Los ejes principales de la instrucción abordarán:
- Técnicas de conducción: maniobras avanzadas y adopción de buenas prácticas en terrenos complejos o de difícil acceso.
- Utilización adecuada de la doble tracción: uso correcto y eficiente de los sistemas 4x4 para optimizar la fuerza del vehículo sin generar desgastes innecesarios.
- Manejo defensivo: previsión de riesgos en el camino y anticipación de imprevistos durante los trayectos.
- Manejo ofensivo: control y respuesta segura ante situaciones de emergencia y exigencia en la vía.
Preinscripción presencial y cupos
Actualmente, las autoridades se encuentran relevando la cantidad de personas interesadas, así como la disponibilidad de vehículos, con el propósito de organizar adecuadamente las fechas y modalidades del dictado. Por este motivo, el cupo para participar es limitado.
Los interesados deben acercarse de forma presencial a realizar su trámite en los siguientes horarios e instalaciones:
- Lugar de inscripción: Oficinas del Parque Provincial Ischigualasto.
- Horario de atención: De 14 a 20.
Desde el Ministerio señalaron que próximamente se estará anunciando la fecha oficial del inicio del curso y la modalidad en que se llevarán a cabo las clases.