En Valle Fértil habrá una capacitación teórica y práctica en conducción y uso responsable de vehículos 4x4

La capacitación que se dará en Valle Fértil está organizada por el Ministerio de Producción y cuenta con certificación ISO.

Con el objetivo de fortalecer el perfil laboral de los habitantes de Valle Fértil e incrementar sus posibilidades de inserción en sectores estratégicos como la minería, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, lanzó una nueva propuesta formativa enfocada en el manejo defensivo y la correcta operación de unidades de doble tracción.

La iniciativa está destinada a propietarios y usuarios de vehículos 4x4 que deseen incorporar conocimientos específicos y técnicas avanzadas de conducción. La capacitación contará con certificación ISO, lo cual otorga un aval de estándar internacional a la trayectoria de los participantes y perfecciona su currículum profesional de cara a la creciente demanda laboral en la provincia.

Ejes de la capacitación en Valle Fértil El trayecto formativo combinará aspectos teóricos con prácticas en terreno, orientadas a desarrollar destrezas de seguridad, control y mantenimiento preventivo. Los ejes principales de la instrucción abordarán:

Técnicas de conducción: maniobras avanzadas y adopción de buenas prácticas en terrenos complejos o de difícil acceso.

maniobras avanzadas y adopción de buenas prácticas en terrenos complejos o de difícil acceso. Utilización adecuada de la doble tracción: uso correcto y eficiente de los sistemas 4x4 para optimizar la fuerza del vehículo sin generar desgastes innecesarios.

uso correcto y eficiente de los sistemas 4x4 para optimizar la fuerza del vehículo sin generar desgastes innecesarios. Manejo defensivo: previsión de riesgos en el camino y anticipación de imprevistos durante los trayectos.

previsión de riesgos en el camino y anticipación de imprevistos durante los trayectos. Manejo ofensivo: control y respuesta segura ante situaciones de emergencia y exigencia en la vía. Preinscripción presencial y cupos Actualmente, las autoridades se encuentran relevando la cantidad de personas interesadas, así como la disponibilidad de vehículos, con el propósito de organizar adecuadamente las fechas y modalidades del dictado. Por este motivo, el cupo para participar es limitado.

Los interesados deben acercarse de forma presencial a realizar su trámite en los siguientes horarios e instalaciones: