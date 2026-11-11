Quién es el caucetero de 15 años que emocionó en un móvil nacional durante la visita del Papa

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina sumó la voz y el testimonio de jóvenes sanjuaninos que viajaron especialmente a la capital del país para presenciar las jornadas pastorales. Entre la multitud, Lucas Silva, un caucetero de 15 años, cobró protagonismo al brindar declaraciones en vivo durante un móvil de Canal 13 de Buenos Aires, donde dejó reflexiones sobre la fe, la realidad nacional y el contexto internacional.

De la emoción por ver a León XIV a celebrar una misa y cantar en el altar de Cura Brochero: el broche de oro de los sanjuaninos

Lucas viajó a la provincia de Buenos Aires acompañado por su primo Ismael. En medio de las masivas concentraciones de fieles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el joven caucetero relató el momento en que logró ver al Pontífice tras la primera jornada de seguimiento.

“Tengo quince años y vine con mi primo Ismael desde San Juan a verlo al Papa. Así que nada, muy emocionado porque ya estoy requemado. Primer día ya parezco una frutilla”, expresó distendido el adolescente ante las cámaras de televisión, precisando además el punto de la capital donde se apostaron: “Estuvimos en Palermo, lo vimos en Olleros pasar”.

Más allá de la emoción por el paso de la caravana papal, el caucetero profundizó en el impacto del mensaje del Sumo Pontífice para el país y la importancia de la doctrina de la Iglesia en el escenario político e institucional contemporáneo.

“Emocionado, espero que traiga muchas bendiciones para la Argentina. Pero que también traiga consigo la doctrina social de la Iglesia para que el pueblo vuelva a creer en la justicia social y que volvamos a creer en la justicia social e implementarla, ¿no?”, sostuvo Silva.

En ese mismo sentido, analizó el rol institucional del Santo Padre: “Creo que es fundamental hoy en nuestro país, ya estamos viendo cómo está pasando en todo el mundo, los cambios políticos que están siguiendo en acción, creo que es muy importante que la Argentina sea parte de esto. Creo que el Papa, siendo referente de la Iglesia y siendo un jefe de Estado, es importantísimo lo que está haciendo y dándolo ya a todos lados”.

De Caucete a la zona de conflicto: un llamado a la paz

El testimonio de Lucas Silva sorprendió al revelar una vivencia personal en el exterior que marcó su visión sobre el liderazgo pacifista del Papa en el plano global: “Estuve cerca de Ucrania. Estuve en Crimea, así que bueno, también pude ver lo que es la guerra y lo necesario que es la paz que el Papa está llevando a todo el mundo”, concluyó el joven sanjuanino.