    • 11 de noviembre de 2026 - 20:48

    Alerta por ola de calor en San Juan: el clima rozará los 40° e irá en aumento hasta la llegada del viento Sur

    El climatólogo Germán Poblete confirmó el inicio de tres días de calor intenso, en San Juan impulsados por una dorsal sobre el norte argentino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan atraviesa las primeras jornadas con temperaturas marcadamente estivales. Según precisó el climatólogo Germán Poblete, la provincia ingresó este miércoles 11 de noviembre en un periodo de tres días consecutivos de calor intenso, producto de una cuña o dorsal profunda establecida en el NOA y NEA que favorece el ingreso constante de un flujo de aire subtropical.

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    La combinación de la radiación solar plena con la advección de aire cálido impulsará un ascenso pronunciado en los termómetros, con vientos moderados a imperceptibles de las componentes norte, noroeste y noreste.

    El pronóstico extendido: del calor extremo al alivio del Sur

    Poblete detalló la evolución de las condiciones meteorológicas esperadas para los próximos días en el territorio provincial:

    • Jueves 12 (El pico de calor): Será la jornada más calurosa de la semana y un "anticipo del verano sanjuanino". Se prevé una mínima de 18° y una máxima que oscilará entre los 39° y 40°, condicionada por la dirección de las brisas.

    • Viernes 13: Continuará el ambiente sofocante, con una mínima alta de 20° a 23° y una máxima de 38° a 39°. Hacia la tarde-noche comenzará a incrementarse la nubosidad, abriendo la posibilidad de tormentas aisladas en algunos departamentos.

    Cuándo llega el cambio de tiempo y las precipitaciones

    El esperado alivio térmico ingresará durante la madrugada del sábado 14, con la entrada de un frente frío de intensidad moderada que modificará la circulación del aire.

    El cambio traerá el clásico viento Sur sanjuanino con intensidad moderada, acompañado por cielo cubierto y probabilidades de lloviznas aisladas. De este modo, la máxima del sábado sufrirá un notable contraste al descender a 28°, con una mínima que se mantendrá en los 21°. Las condiciones de inestabilidad y precipitaciones moderadas se mantendrán durante la noche del sábado.

    Para el domingo 15, el especialista anticipó una jornada que heredará la refrescada, aunque con una ligera recuperación de la temperatura: la mínima se ubicará en 19° y la máxima rondará entre los 30° y 32°, manteniéndose hacia la tarde-noche la probabilidad de nubosidad variable y lloviznas aisladas en distintos puntos de la provincia.

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