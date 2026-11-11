    • 11 de noviembre de 2026 - 11:55

    San Juan: repavimentan más de un kilómetro de la calle Meglioli, una arteria clave en Rivadavia

    La obra se ejecuta en el marco de la Etapa 21 del plan de pavimentos que realiza San Juan con financiamiento 100% provincial.

    El Gobierno de San Juan arrancó con la obra de repavimentación de Calle Meglioli.

    El Gobierno de San Juan arrancó con la obra de repavimentación de Calle Meglioli.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, puso en marcha los trabajos de repavimentación de la Calle Meglioli, en el departamento Rivadavia, en el tramo de 1,16 kilómetros comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y avenida Libertador San Martín.

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    La obra, que corresponde al trazado de la Ruta Provincial N° 70, forma parte de la Etapa 21 del plan de pavimentos impulsado por la provincia para la recuperación e intervención de las rutas locales.

    Una arteria clave para el tránsito en San Juan

    La arteria intervenida constituye un eje vial fundamental para el tránsito en el sector oeste del Gran San Juan. Su trazado conecta dos de las avenidas transversales de mayor flujo de la provincia y registra un volumen de circulación constante a lo largo de toda la jornada.

    La zona abarca un importante polo educativo y residencial, por lo que a diario transitan por allí estudiantes, docentes y familias que se desplazan hacia establecimientos escolares de la zona, a las facultades de Ciencias Sociales, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), así como al campus de la Universidad Católica de Cuyo.

    Con el paso del tiempo y el intenso uso diario, la calzada actual presentaba un marcado deterioro en diversos sectores. La renovación integral de la capa de rodamiento tiene como objetivo recuperar las condiciones óptimas de la calzada, garantizar la fluidez vehicular y brindar mayor seguridad vial a conductores, peatones y vecinos de la zona.

    Metodología y financiamiento de la obra

    Para llevar a cabo las tareas operativas se implementó la metodología de frentes de trabajo dinámicos, el mismo esquema de intervención utilizado en obras viales recientes como avenida Libertador Este, Sargento Cabral y Benavídez. Este sistema permite trabajar por tramos de manera progresiva, optimizando los tiempos de ejecución y reduciendo el impacto en los desvíos e interrupciones del tránsito habitual.

    La totalidad del proyecto se financia con fondos 100 % provinciales, en el marco de las partidas destinadas al mantenimiento y mejora de la infraestructura vial estratégica del Gran San Juan. Con esta intervención, el tramo de la Ruta Provincial N° 70 busca restablecer estándares de transitabilidad seguros y ordenados para el desplazamiento cotidiano de los vecinos del departamento.

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