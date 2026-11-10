    • 10 de noviembre de 2026 - 17:54

    San Juan dio inicio a la Semana de la Educación Técnica: formar hoy a los técnicos que necesitará el futuro productivo

    Autoridades educativas, supervisores y referentes de distintas especialidades participaron del encuentro institucional que abrió una semana dedicada a destacar el rol de la formación técnica frente a los nuevos desafíos productivos de la provincia.

    MauricioRuarte, docente referente de la especialidad de Refrigeración y AireAcondicionado, también Integrante del Staff de Mantenimiento DIARIO DE CUYO
    Mauricio Ruarte, docente referente de la especialidad de Refrigeración y Aire Acondicionado, también Integrante del Staff de Mantenimiento DIARIO DE CUYO

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    En el marco de la apertura de la Semana de la Educación Técnica, se realizó un encuentro institucional que reunió a autoridades educativas, supervisores y representantes de las distintas especialidades de la formación técnico-profesional de la provincia de San Juan.

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    La jornada contó con la participación de Rodolfo Navas, Iván Jácome y Sherli del Castillo, autoridades y referentes de la estructura educativa provincial, quienes acompañaron el inicio de una semana destinada a poner en valor el papel fundamental de la educación técnica en el desarrollo social, productivo y tecnológico.

    La educación técnica representa mucho más que la enseñanza de un oficio. Es un espacio donde los conocimientos científicos se vinculan con la práctica, donde los estudiantes desarrollan capacidades para resolver problemas concretos y donde el aprendizaje se transforma en herramientas para el mundo laboral y la vida.

    Uno de los grandes desafíos que enfrenta actualmente la educación técnica sanjuanina es preparar a las nuevas generaciones para las oportunidades y exigencias que traerá el crecimiento de la actividad minera en la provincia.

    En este sentido, desde las instituciones educativas se viene trabajando para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los estudiantes, promoviendo una formación acorde a las nuevas demandas del sector productivo.

    El objetivo es que los estudiantes no solamente obtengan un título, sino que egresen con conocimientos, competencias y herramientas que les permitan insertarse laboralmente, continuar capacitándose y responder a los desafíos tecnológicos y productivos que se avecinan.

    La Semana de la Educación Técnica invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestras instituciones, el compromiso de los docentes y la importancia de fortalecer los talleres, los entornos formativos y la vinculación con el sector productivo.

    San Juan tiene por delante un importante desafío productivo. La educación técnica tiene la responsabilidad de anticiparse, preparar a sus estudiantes y convertir esas oportunidades en posibilidades reales de desarrollo.

    Porque formar técnicos es formar personas capaces de comprender, crear, reparar, innovar y transformar su entorno. La educación técnica no solamente prepara para el trabajo: prepara a las personas para construir el futuro de San Juan.

    En este marco, participó Mauricio Ruarte, docente de las escuelas ETCL Leopoldo Lugones y Domingo Cayetano Vallvé, en carácter de docente referente de la especialidad de Refrigeración y Aire Acondicionado, también Integrante del Staff de Mantenimiento DIARIO DE CUYO.

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