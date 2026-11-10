Una noche de fe, un amanecer de esperanza: Córdoba se rindió ante el Papa León XIV y los sanjuaninos lo vivieron en primera fila

Lo que durante las primeras horas parecía una recepción multitudinaria, pero todavía tímida, terminó convirtiéndose en una verdadera manifestación de fe. Córdoba fue el escenario de un encuentro que reunió a cientos de miles de fieles, llegados desde distintos rincones del país, con un mismo propósito: estar cerca del Papa León XIV , a quien muchos definieron con una expresión cargada de devoción: "el representante de Jesús en la Tierra".

Rescataron a un puma que estaba escondido debajo de un auto en un barrio de Córdoba

Un diácono sanjuanino vivió de cerca el encuentro con el Papa León XIV en Córdoba: "Es una emoción que no se puede explicar"

La historia comenzó mucho antes de su llegada. Desde temprano, el lunes, las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) comenzaron a recibir a una multitud que buscaba asegurarse un lugar para vivir la vigilia. El movimiento no se detuvo cuando cayó el sol. Por el contrario, el flujo de personas fue creciendo y los colectivos que llegaban desde distintos puntos del país se multiplicaban sobre la circunvalación cordobesa.

Todo parecía formar parte de una enorme organización colectiva. Los ingresos, los distintos cuadrantes y la distribución de los fieles daban cuenta de un operativo preparado para recibir a una multitud que no dejaba de crecer. En cada sector había pantallas gigantes para seguir lo que ocurría y, sobre todo, miles de historias que se entrecruzaban.

La espera tuvo de todo, menos aburrimiento. Los fieles habían llegado preparados para atravesar más de doce horas de vigilia. Sillas, reposeras, bolsas de dormir, mantas, camperas y abrigos fueron parte del equipaje indispensable. También hubo mates, termos, infusiones y comida para compartir. Algunos llevaron pelotas, juegos de mesa y guitarras. Otros encontraron en una charla interminable con desconocidos la mejor manera de hacer pasar las horas.

La señal de los celulares era escasa en distintos sectores, por lo que las pantallas quedaron, por momentos, relegadas. Sin demasiada tecnología, aparecieron los juegos, las conversaciones, los cantos y hasta las improvisadas rondas de música. La espera también fue una oportunidad para vincularse, conocerse y compartir la misma ilusión.

El buen humor fue una de las postales más llamativas de la vigilia. Entre bromas, canciones y cánticos, jóvenes y adultos encontraron la manera de sobrellevar el frío de la madrugada. En medio de esa multitud se mezclaban banderas, pancartas, carteles, banderines, gorras, pañuelos y panderetas. Algunos grupos utilizaban láseres y cordones para mantenerse unidos y no perder de vista a sus integrantes entre tanta gente.

Los sanjuaninos tampoco fueron ajenos a esa experiencia. Sabían que la espera sería larga, pero también que cada minuto valdría la pena. La expectativa era enorme y se reflejaba en cada rostro, en cada conversación y en cada mirada dirigida hacia las pantallas.

La música tuvo un papel fundamental para acompañar la vigilia. Toco para Dios volvió a presentarse, como ya lo había hecho durante la noche anterior, y puso ritmo a una multitud que respondía con palmas y cánticos. Más tarde llegó uno de los momentos musicales más conmovedores: la presentación de Jairo. El reconocido cantautor argentino emocionó profundamente a los presentes cuando interpretó el Ave María. Muchos lo escucharon en silencio, otros cantaron y no faltaron quienes dejaron escapar algunas lágrimas.

Mientras tanto, numerosos fieles aprovecharon la espera para acercarse a los sacerdotes que estaban disponibles para escuchar confesiones. La posibilidad de compartir ese momento espiritual también formó parte de una jornada en la que la fe se expresó de distintas maneras.

La cuenta regresiva había comenzado. El avión que trasladaba al Santo Padre ya estaba en vuelo y las pantallas gigantes se convirtieron en el centro de atención. Los presentes seguían cada detalle de su recorrido. La ansiedad crecía y los celulares, ahora sí, se levantaban para registrar lo que estaba por suceder.

Cerca de las 9.30, el movimiento de los helicópteros anunció que León XIV había llegado a suelo cordobés. En FADEA, Jorge Rojas fue el encargado de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. La multitud acompañó con fervor, mientras las banderas argentinas y los distintivos religiosos se agitaban por encima de las cabezas.

Pero lo que vino después fue difícil de describir con palabras.

La aparición del Papa desató una ovación multitudinaria. Los gritos, los aplausos y las lágrimas se mezclaron en una escena de profunda emoción. Muchos se abrazaron, otros levantaron sus manos al cielo y miles de celulares intentaron guardar para siempre aquel instante. Lo que durante tantas horas había sido una espera cargada de expectativa finalmente se hacía realidad.

El cansancio desapareció. Las horas de frío, las incomodidades y la madrugada sin dormir quedaron en segundo plano. La alegría de estar allí pudo más que todo.

A bordo del papamóvil, León XIV recorrió los distintos sectores del predio y saludó a los fieles que habían llegado para recibirlo. Cada paso de su recorrido era seguido por las pantallas y acompañado por nuevas ovaciones. Cuando pasó por el cuadrante donde estaban ubicados los sanjuaninos, la emoción volvió a desbordarse. Para ellos, como para tantos otros, aquel saludo representaba mucho más que un instante: era el encuentro con una figura que habían esperado durante horas y que ahora tenían frente a sus ojos.

Después llegó la misa. Con la multitud ya reunida, el clima festivo dio paso a un profundo silencio de escucha y reflexión. Los fieles siguieron atentamente las palabras del Santo Padre, quien puso en valor el espíritu de servicio de figuras argentinas como el Cura Brochero y Ceferino Namuncurá, entre otros referentes de la fe.

La jornada fue mucho más que una celebración religiosa. Fue una experiencia colectiva en la que convivieron generaciones, historias, procedencias y distintas maneras de expresar la devoción. Hubo jóvenes y adultos mayores, familias enteras, grupos de amigos y personas que viajaron cientos de kilómetros para ser parte de un acontecimiento que seguramente recordarán durante toda su vida.

Al finalizar, los fieles se llevaron algo que no cabía en sus bolsos ni en sus mochilas. Se fueron con la emoción de haber estado allí, con la paz de haber compartido una celebración histórica y con un mensaje que trascendió el predio de FADEA.

"Vayan y anuncien" fue la invitación que quedó resonando entre quienes llegaron con una ilusión y se marcharon con una experiencia imborrable.

Porque en Córdoba, la espera fue larga, la noche fue fría y el cansancio se hizo sentir. Pero cuando León XIV apareció, miles de corazones latieron al mismo tiempo. Y en ese instante, entre lágrimas, abrazos y cánticos, la fe encontró su forma más conmovedora de expresarse.