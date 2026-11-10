Visita del papa León XIV a Córdoba: Jairo cantó el Ave María y emocionó a miles de fieles

El cantante Jairo emocionó a miles de fieles que se congregaron en Córdoba para la misa del papa León XIV en esa provincia. Su presentación generó la felicidad de toda la gente que se concentró en la Escuela de Aviación Militar para presenciar la ceremonia religiosa, la segunda que da el Sumo Pontífice en la Argentina.

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“Ave María” fue el último tema que entonó Jairo de todo el repertorio que eligió en el espectáculo musical previo a la llegada del Papa.

León XIV llegó a las 9 a Córdoba desde Buenos Aires para liderar la misa que presenciará una multitud en esa provincia.

JAIRO CANTÓ "EL AVE MARÍA" El Ave María nos recuerda que Dios está en las cosas sencillas y que nunca caminamos solos. Es una oración para agradecer su gracia y pedirle a María que nos acompañe como madre en el día a día y en las difícilesPapa León XIV https://t.co/wx6OXglgVK

León XIV recorrerá el centro de Córdoba en papamóvil, después de celebrar la misa en la Escuela de Aviación Militar.

Cómo será el recorrido del papamóvil por el centro de Córdoba

El primer tramo será en un vehículo cerrado. Desde FAdeA, el Papa tomará avenida Circunvalación y avenida Colón hasta llegar a Colón y Santa Fe, donde subirá al papamóvil.

Desde allí, la comitiva seguirá por avenida Colón hasta General Paz. Luego continuará por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado, con un horario estimado de llegada a partir de las 11.45.

La siguiente parada será la Catedral de Córdoba. Para llegar, el Pontífice recorrerá Hipólito Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril.

Antes de las 15:15 está previsto que participe de un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales.

Por su parte, el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba advirtió que este martes se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, durante la visita del papa León XIV.

Además, en medio de la expectativa que rodeaba su visita, León XIV salió al balcón de la Arquidiócesis de Buenos Aires en la noche del lunes para encontrarse con los fieles que se habían reunido en Plaza de Mayo. Desde ese lugar les dedicó un breve mensaje que estuvo acompañado por una bendición.

“Gracias, Buenos Aires. Que la bendición del Señor les llegue al corazón de cada uno de ustedes”, expresó el Pontífice ante la multitud, que respondió con emoción al presenciar su aparición.

El miércoles, León XIV tiene previsto celebrar una misa a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se espera que el evento convoque a miles de fieles de distintos puntos de la Argentina, como broche final de su gira.