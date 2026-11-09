El papa León XIV rindió un emotivo homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana y destacó a tres íconos de la Iglesia argentina

En la tarde de este lunes, en el marco de su cargada agenda por la Ciudad de Buenos Aires, el papa León XIV encabezó un sentido homenaje a su antecesor, el papa Francisco, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Se trató de una parada de altísima carga simbólica, ya que recorrió el mismo templo desde donde Jorge Mario Bergoglio ejerció como arzobispo porteño entre 1998 y 2013 antes de ser electo como el pontífice 266 de la Iglesia católica.

"Es histórico": una sanjuanina de 75 años espera con su reposera al Papa León XIV en la Catedral de Córdoba

Detuvieron en Bahía Blanca a un hombre por amenazar de muerte al papa León XIV al 911

Durante su ingreso al histórico edificio ubicado frente a la Plaza de Mayo, el Santo Padre caminó por la nave central, se detuvo a rezar en silencio ante una placa conmemorativa en honor a Bergoglio y compartió un momento de cercanía saludando a niños presentes en el lugar, antes de dar inicio a la celebración litúrgica junto al episcopado argentino.

Durante su alocución en el altar mayor frente a los obispos de todo el país, León XIV vinculó el legado de Francisco con la historia de la Iglesia local y destacó las figuras de tres grandes referentes de la fe argentina como modelos de compromiso social y fraternidad:

Fray Mamerto Esquiú: Recordado históricamente como el "Orador de la Constitución", a quien ponderó por su prédica en favor de la unidad nacional y el respeto a las instituciones.

Monseñor Enrique Angelelli: El emblemático "Obispo de los pobres", destacado como símbolo del compromiso pastoral con los sectores más postergados y la defensa de la justicia social.

Cardenal Eduardo Pironio: Definido por el Pontífice como el "Teólogo de la esperanza", reconociendo su valioso aporte a la juventud y al pensamiento conciliar de la Iglesia universal.

Un escenario de profunda carga simbólica

La elección de la Catedral Metropolitana no fue casual. Fue en este recinto donde Francisco presidió durante 15 años los Te Deum, las misas de Pascua y los principales encuentros de la comunidad porteña, marcando el estilo pastoral cercano a las periferias que luego llevaría al Vaticano en marzo de 2013.

Al congregar a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina en este mismo espacio, León XIV reforzó la continuidad del camino trazado por el primer papa sudamericano de la historia, llamando a la Iglesia argentina a mantener viva la memoria de sus pastores y el servicio a la comunidad.