León XIV en la UCA: las 10 frases más destacadas sobre el trabajo, la economía y el rol del Estado

En el marco de su histórico encuentro con el mundo del trabajo y la producción en el Auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, el papa León XIV brindó una alocución de profundo contenido social y económico. Frente a un millar de referentes —entre los que figuró la delegación sanjuanina compuesta por funcionarias de Gobierno, autoridades del Arzobispado y representación gremial—, el Santo Padre desplegó las definiciones centrales de su gira por el país.

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El papa León XIV ya está en la UCA para la cumbre con el mundo del trabajo

A continuación, un desglose detallado con las frases más potentes y representativas del discurso pontificio:

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

León XIV ubicó al trabajador en el corazón del modelo productivo y advirtió que la economía pierde su sentido si se convierte en una herramienta de postergación o deshumanización.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

El Pontífice enfatizó que la falta de empleo no puede ser tratada como un mero dato estadístico o un ajuste contable, sino como un daño directo a la integridad del individuo y de su familia.

3. Avances tecnológicos e Inteligencia Artificial

“Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza... La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”.

Al abordar los cambios tecnológicos, instó a las autoridades públicas a velar para que las innovaciones no se traduzcan en despidos ni en la marginación de la fuerza laboral.

4. El equilibrio de los mercados

“Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia”.

En un claro llamado de atención sobre la concentración económica, rechazó las posturas que descuidan el bienestar general por privilegiar la rentabilidad de determinados sectores.

5. El rol del Estado y los cuerpos intermedios

“En la tradición del pensamiento social de la Iglesia, el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios... manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.

Remarcó la vigencia del principio de subsidiariedad, llamando al Estado a acompañar a las comunidades sin asfixiar la iniciativa privada ni desentenderse de la redistribución justa de oportunidades.

6. La función social de la empresa y la propiedad

“La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza”.

Resaltó la figura del futuro beato Enrique Shaw para recordar que el tejido industrial debe configurarse como una comunidad humana y no como una simple estructura de acumulación.

7. Misión del sindicalismo y trabajadores informales

“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz... pero debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando a los trabajadores precarizados e informales”.

Al mismo tiempo, reivindicó la tarea de la economía popular y los movimientos de cartoneros, campesinos y artesanos, destacando su organización comunitaria por las tres "T": tierra, techo y trabajo.

8. El rechazo al utilitarismo y al individualismo

“El bien común exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro donde el crecimiento económico se traduce en verdadero desarrollo humano integral”.

Convocó a la dirigencia nacional a superar las grietas y diferencias corporativas para construir un proyecto colectivo de convivencia armónica.

9. La hipoteca social de la tierra

“Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”.

Alertó que los bienes del planeta deben administrarse con criterio de equidad para erradicar las asimetrías estructurales que marginan a las comunidades más vulnerables.

10. La ecología integral y el cuidado del planeta

“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”.

Retomando el concepto formulado por el papa Francisco, instó a armonizar el desarrollo técnico y productivo con la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.