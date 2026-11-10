    • 10 de noviembre de 2026 - 07:28

    Desde Rawson hasta Fadea: los sanjuaninos esperan al Papa León XIV desde uno de los cuadrantes más cercanos al altar

    Viajaron toda la tarde, sufrieron una demora que los llenó de ansiedad, pero al pisar el predio cordobés se tranquilizaron. Hoy esperan el mensaje del Santo Padre a pocos metros del escenario.

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    Diario de Cuyo | Gimena Contrera Díaz
    Por Gimena Contrera Díaz y Daniel Arias

    Gabriela Díaz, Lautaro Tejada, Leonel Martínez y Rocío Quilpatay, integrantes de la parroquia Santos Cosme y Damián, llegaron a Córdoba junto a Cristina Fernández, Jorge Zambor y Blanca Morán, parte de la congregación de la parroquia de Rawson. Son sanjuaninos que cruzaron la provincia para vivir de cerca la misa del papa León XIV.

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    El viaje no fue sencillo. Salieron a la tarde y una demora en el camino les generó ansiedad y la urgencia de llegar a tiempo. Todo cambió cuando pisaron el suelo cordobés, en el predio de Fadea, la fábrica de aviones donde se montó el altar. Al ver la multitud que también ingresaba, se tranquilizaron y se dirigieron a su lugar.

    Tomaron posición en uno de los cuadrantes más próximos al altar, un sitio privilegiado desde donde esperan la celebración con enorme expectativa y con la mirada puesta en el mensaje que pueda dejar el Pontífice.

    La preparación venía de lejos. El grupo se organizó con mucha anticipación y, aunque tras la operación del Papa León XIV hubo incertidumbre sobre si la visita se concretaba, no frenaron su labor: siguieron trabajando en la catequesis para preparar a los fieles que hoy llegaron hasta Fadea.

    Ahora, en la espera, los sanjuaninos aguardan con fe y emoción un momento que, aseguran, venían esperando desde hacía mucho tiempo.

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