Rawson: detienen a un prófugo de 59 años acusado de haberle disparado a su nieto en una gresca

Tras una persecución por Barrio Malimán, el sujeto escapó por los fondos de su casa y fue atrapado en la vivienda de un vecino.

Personal de la División UFI Genérica detuvo en Rawson a Sergio Eduardo González, de 59 años, quien estaba prófugo por portación y abuso de arma de fuego sin autorización legal.

El operativo se realizó por la mañana en Barrio Malimán. Los efectivos patrullaban la zona cuando vieron a González salir de su casa a bordo de un Chevrolet Onix negro. Al intentar interceptarlo, el hombre se dio a la fuga y se inició una persecución por el barrio. Luego regresó a su domicilio e ingresó a la cochera. Los policías rodearon la vivienda y observaron que el sospechoso saltó por los fondos hacia la casa de un vecino. Por orden del juez interviniente, se realizó un allanamiento verbal en esa propiedad y allí fue detenido.

La causa investiga una gresca ocurrida el 7 de febrero de 2026, alrededor de las 12:00, en el mismo barrio. Un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota negra efectuó varios disparos con una pistola y uno de ellos impactó en la pierna de un menor, identificado como González B., quien fue trasladado al Centro Asistencial René Favaloro. Según la investigación, González sería quien le disparó a su propio nieto.