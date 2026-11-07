    • 7 de noviembre de 2026 - 09:40

    Rawson: detienen a un prófugo de 59 años acusado de haberle disparado a su nieto en una gresca

    Tras una persecución por Barrio Malimán, el sujeto escapó por los fondos de su casa y fue atrapado en la vivienda de un vecino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la División UFI Genérica detuvo en Rawson a Sergio Eduardo González, de 59 años, quien estaba prófugo por portación y abuso de arma de fuego sin autorización legal.

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    El operativo se realizó por la mañana en Barrio Malimán. Los efectivos patrullaban la zona cuando vieron a González salir de su casa a bordo de un Chevrolet Onix negro. Al intentar interceptarlo, el hombre se dio a la fuga y se inició una persecución por el barrio. Luego regresó a su domicilio e ingresó a la cochera. Los policías rodearon la vivienda y observaron que el sospechoso saltó por los fondos hacia la casa de un vecino. Por orden del juez interviniente, se realizó un allanamiento verbal en esa propiedad y allí fue detenido.

    La causa investiga una gresca ocurrida el 7 de febrero de 2026, alrededor de las 12:00, en el mismo barrio. Un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota negra efectuó varios disparos con una pistola y uno de ellos impactó en la pierna de un menor, identificado como González B., quien fue trasladado al Centro Asistencial René Favaloro. Según la investigación, González sería quien le disparó a su propio nieto.

    El 11 de febrero se allanaron seis domicilios en Barrio Malimán, con intervención del Juzgado Federal. Allí se secuestraron 96 gramos de cocaína y $2.780.000, además de una tumbera, cartuchos y vainas. En la Toyota Hilux se encontró una pistola Bersa 9 mm con 15 cartuchos y uno en recámara, junto con un celular.

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