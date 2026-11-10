"Vayan y sean santos": León XIV cerró su multitudinaria misa en Córdoba con un fuerte llamado a los argentinos

“Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!”. Con ese fuerte llamado, León XIV cerró este martes su multitudinaria misa en Córdoba, donde puso el foco en la santidad, el ejemplo cotidiano y el legado de hombres y mujeres que marcaron la historia religiosa de la Argentina. La celebración se realizó en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y constituyó la segunda gran misa encabezada por el Pontífice desde su llegada al país.

A diferencia de su mensaje del lunes en Palermo, centrado especialmente en las familias y sus dificultades, esta vez el Papa construyó su homilía alrededor de una idea: la santidad no debe quedar reservada a figuras extraordinarias, sino trasladarse a los espacios más comunes de la vida diaria . Desde allí reivindicó el ejemplo de santos y beatos argentinos y llamó a convertir la fe en acciones concretas.

León XIV definió a Córdoba como una “tierra de santos” y destacó que por sus iglesias, conventos, hospitales y calles pasaron hombres y mujeres que dedicaron sus vidas al Evangelio. En ese recorrido histórico colocó en primer plano al Cura Brochero y Mama Antula , dos figuras estrechamente vinculadas con la evangelización y la vida religiosa argentina.

Ese fue uno de los conceptos centrales de la homilía. León XIV sostuvo que la fe no puede limitarse a las palabras o enseñanzas, sino que debe reflejarse en la forma de vivir, relacionarse con los demás y responder frente a las dificultades.

Para el Papa, los santos argentinos representan precisamente esa combinación. Señaló que en ellos aparece una unión entre “pasión por el Evangelio” y el compromiso por construir una patria “fraterna y solidaria” , una definición con la que vinculó la espiritualidad con el involucramiento concreto dentro de la sociedad.

También remarcó que todos los cristianos están llamados a la santidad y que esa misión debe desarrollarse en los ámbitos cotidianos, sin necesidad de acciones extraordinarias. El Pontífice mencionó expresamente la escuela, la familia, los amigos, el campo, la ciudad, el tambo y la oficina como lugares en los que ese compromiso puede ponerse en práctica.

El Cura Brochero y Mama Antula, en el centro de su mensaje

Uno de los momentos principales llegó cuando León XIV recordó a San José Gabriel del Rosario Brochero, a quien describió como un sacerdote que encontró en la oración la fuerza para desarrollar su tarea pastoral y recorrer enormes distancias llevando su mensaje a comunidades alejadas.

También reivindicó a Mama Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, y recordó su esfuerzo por recorrer distintos puntos del país para acercar la fe a otras personas. Al hablar de ella, el Papa recuperó además una enseñanza de Francisco relacionada con la necesidad de acompañar a los sectores más pobres no solamente desde la asistencia, sino también desde la cercanía espiritual.

La enumeración no terminó allí. León XIV recordó además a Fray Mamerto Esquiú y al cardenal Eduardo Pironio, junto con religiosas como Santa Nazaria Ignacia, María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez.

También mencionó entre los ejemplos de vida laica a San Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña, además de mártires y religiosos vinculados con distintas regiones del país. El eje común, explicó, fue la capacidad de asumir las dificultades de cada época y convertirlas en una oportunidad para transmitir el Evangelio mediante sus propias acciones.

“Vayan y sean santos”, el mensaje final

El tramo final condensó la idea que atravesó toda la celebración. León XIV explicó que la misa estaba dedicada a la santificación del pueblo argentino y pidió a los presentes continuar el camino marcado por quienes los precedieron.

Fue entonces cuando pronunció una de las frases que rápidamente comenzó a circular después de la ceremonia: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!”. A continuación extendió ese pedido a los distintos ámbitos de la vida cotidiana y cerró con otro mandato: evangelizar.

El llamado estuvo acompañado por otra referencia simbólica. Frente a los asistentes se encontraba la imagen del Cristo pobre, cuya talla había sido encargada por el propio Cura Brochero durante los últimos años de su vida. León XIV utilizó esa figura para invitar a los fieles a dejarse interpelar por el mensaje cristiano y trasladarlo a sus propias acciones.

La misa marcó así el principal acto de la mañana del Papa en Córdoba. Después de la celebración, la agenda oficial prevé para las 15.15 un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Más tarde, a las 16.55, partirá nuevamente hacia Buenos Aires y por la noche encabezará, desde las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

León XIV dejó Córdoba con un mensaje que atravesó toda su homilía: mirar a los santos argentinos no solamente como figuras del pasado, sino como ejemplos para actuar en el presente. Desde el Cura Brochero y Mama Antula hasta quienes viven la fe en su familia, su trabajo o su comunidad, el Pontífice resumió su pedido en una frase: “Vayan y sean santos”.