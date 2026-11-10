Rescataron a un puma que estaba escondido debajo de un auto en un barrio de Córdoba

El felino adulto fue hallado por vecinos en pleno barrio Villa Unión. Tras un operativo de contención, especialistas examinaron al animal y confirmaron que se encuentra en buen estado de salud. Investigan cómo llegó a la zona urbana.

Un insólito operativo de rescate de fauna silvestre tuvo lugar este martes en la ciudad de Córdoba, luego de que vecinos del barrio Villa Unión detectaran la presencia de un puma adulto escondido debajo de un vehículo estacionado en la vía pública.

El hallazgo se produjo en la calle Río Yuspe al 1600. Ante la sorpresa y alarma por la presencia del felino, los residentes de la zona dieron aviso inmediato al 911. Minutos más tarde, efectivos de la Policía de Córdoba e integrantes del Ente BioCórdoba arribaron al lugar para llevar adelante las tareas de contención y captura segura.

Tras lograr poner al animal a resguardo sin inconvenientes, los profesionales procedieron a su traslado al Hospital de Fauna Silvestre del Ente BioCórdoba. Allí, el equipo de veterinarios le realizó los chequeos clínicos correspondientes y determinó que el puma presenta un óptimo estado de salud.